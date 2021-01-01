خطوات قانونية تمنع بغلف من الانقلاب رئيس النصر

تعرف على الموقف القانوني لعقد جمعية عمومية غير عادية بالنصر

أكدت تقارير صحفية، على أن الجمعية العمومية التي دعا لها عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر أمس الخميس، لا يمكن أن تعقد بسبب افتقادها بعض الإجراءات القانونية.

بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، وأكثر الداعمين للمجلس الحالي، أعلن عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عن أنه بصدد تقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية بشكل عادل، على خلفية قرارات صفوان السويكت رئيس النادي الأخيرة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن طلب بغلف لن يتم تنفيذه إلا بعد دعوة مجلس الإدارة إلى عقد الاجتماع، بعد أن يصل كتاب خطي من جانب أعضاء الجمعية العمومية، شريطة أن تتجاوز القوة التصويتية لهم إلى نسبة 25%، من إجمالي عدد الأصوات الكلي 25% +1، على أن يبين في الطلب بنود جدول الأعمال.

وأضافت الصحيفة أن المادة "15/2/ب" من اللائحة الأساسية للأندية، تنص على أنه في حال الاتفق على عقد الاجتماع، فإن مدة عقده تكون 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب.

وفي حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية، يحق للأعضاء الذين طالبوا بها إخطار وزارة الرياضة بعدم استجابة مجلس إدارة النادي، لطلب عقد الجمعية غير العادية فورًا.

جاء ذلك بعد قرارات مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بقبول استقالة عبد الله الدخيل المدير التنفيذي للنادي، وتعيين أحمد الغامدي بدلًا منه، وتعيين نواف النهاري مديرًا للتسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة للرئيس التنفيذي الجديد المكلف، لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.

أكبر داعمي النصر يقلب الطاولة على رأس إدارة السويكت

السويكت قرر أيضًا تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق، مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، ومدير إدارة التسويق، وممثل من شركة الوسائل السعودية، لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف شركة النصر الاستثمارية، وهو ما أغضب عبد العزيز بغلف، ليقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.