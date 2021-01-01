أكبر داعمي النصر يقلب الطاولة على رأس إدارة السويكت

عبد العزيز بغلف لم تعجبه قرارات السويكت الأخيرة

يبدو أن المشهد في نادي النصر السعودي سينقلب على مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، خلال الفترة المقبلة، بعدما كان الأمر متوقف في البداية على انتقادات من قبل الجماهير، انتقل الأمر لأعضاء الشرف.

إدارة السويكت أصدرت قرارًا اليوم الخميس، بقبول استقالة الرئيس التنفيذي عبد الله الدخيل، وتعيين أحمد الغامدي، ويبدو أنه قرار لم يعجب عبد العزيز أحمد بغلف؛ العضو الذهبي للنادي.

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بغلف انقلب على الإدارة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر .. وإدعاء بطلب إستقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الدعمين .. .. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل".

بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر .. وإدعاء بطلب إستقالة المدير التنفيذي..

وبعد التنسيق مع الدعمين .. ..فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل . — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) March 4, 2021

ويعد بغلف هو أكبر الداعمين للعالمي وإدارة السويكت، إذ أنه يمد خزينة النادي بين الحين والآخر بدعم مادي كبير.

إدارة السويكت تمر بالموسم الحالي بأسوأ فتراتها، إذ أنها تتعرض لهجوم كذلك من قبل الجماهير، المعترضة على تراجع نتائج الفريق وأدائه.

العالمي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في خمس، وخسارة ثمانية لقاءات أخرى.