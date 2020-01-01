خطة غزو فرنسي لريال مدريد في 2021 .. مبابي وأوباميكانو في المقدمة

ريال مدريد يخطط لسوق الانتقالات الخاص بالصيف القادم بداية من الآن، وعيون النادي الملكي تقع على كيليان مبابي ودايوت أوباميكانو وإدواردو كامافينجا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إصرار ريال مدريد في رغبته بالحصول على اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي في مقدمة رغبات ريال مدريد من أجل سوق الانتقالات الصيفي في 2021.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يعتمد في الأساس على مبابي في تلك الصفقة، حيث ينتظر استمرار اللاعب الفرنسي في رفضه لتجديد عقده مع ناديه الحالي.

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ويعتمد النادي الملكي أيضًا على غضب كيليان مبابي من خسارة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ وبحثه عن المشروع الذي يضمه له التتويج بالبطولة.

ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب إدواردو كامافينجا أيضًا من صفوف رين، حيث يراه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي من أهم صفقات وسط الملعب في العالم بالفترة الحالية.

ومن ضمن الأسماء التي يخطط ريال مدريد للتعاقد معها في صيف العام القادم هو اللاعب دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج، والذي أبدى إعجابه بسيرخيو راموس من قبل، ومن المتوقع أن يكلف مع كامافينجا حوالي 80 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أنهى عدة صفقات بيع هذا الصيف ليتجاوز أزمة فيروس كورونا المالية، على أن يعود بحال أفضل في الصيف القادم من أجل سوق انتقالات أقوى.