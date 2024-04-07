"خطة جديدة أم استسلام".. كاسترو يتخلى عن جملته "المنحوسة" قبل ديربي الهلال

مدرب النصر يؤكد قوة الهلال قبل ديربي السوبر

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وأخيرًا تخلى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن جملته المعتادة هذا الموسم، قبل مواجهات الهلال، حيث قرر أن يغير نغمة الاستعداد لمباراة الديربي، قبل لقاء الغد.

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ويجري النصر تحضيراته لمباراة القمة أمام الهلال، مساء الإثنين، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة بين 8-11 أبريل.

وكان من عادة كاسترو في المؤتمرات الصحفية قبل مباريات الديربي، أن يحذر النصر من الخسارة أمام الهلال، وكانت جملته المعتادة "لا يجب أن يخسر النصر بأي شكل"، سواءً خوفًا من تأثر الفريق في الدور الأول، بعد خسارته في أولى جولتين، إلا أن التحذير لم يمنع رفاق رونالدو من الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم عاد كاسترو للتحذير من الخسارة في ختام بطولة كأس موسم الرياض أمام الهلال، رغم كونها مباراة ودية، إلا أن اللقاء انتهى بخسارة الأصفر لكأس البطولة، بنتيجة (0-2) أمام غريمه التاريخي.

وفي مؤتمر اليوم، قال كاسترو إن كرة القدم علمته ألا يخشى شيئًا، وقد استعد النصر بشكل مميز لمباراة الديربي، مؤكدًا أن اللاعبين يعيشون أفضل حالاتهم البدنية قبل خوض بطولة السوبر التي يسعون للتتويج بلقبها.

وأضاف مدرب النصر أن يمتلك ثقة تامة في اللاعبين ودعم الجماهير التي يتمنى الاحتفال معها غدًا، مؤكدًا أنه يعرف نقاط القوة والضعف للهلال، وأن المنافس فريق صعب، ولكنهم جاهزون للمباريات الصعبة.

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ويطمح النصر نحو إنقاذ موسمه، بالمنافسة على لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الثالثة في تاريخ العالمي، علمًا بأن الفائز في مباراة الغد، سيتأهل إلى نهائي البطولة، ليواجه الفائز من الاتحاد، حامل اللقب، والوحدة.

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