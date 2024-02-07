لويس كاسترو يفاجئ الهلال بـ"تهنئة خاصة" .. ويحذر من خطورة سقوط النصر في الديربي الودي

رسائل لويس كاسترو قبل ديربي النصر والهلال..

قبل ديربي الرياض المرتقب.. حرص البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، على تقديم التهنئة إلى فريق الهلال ومدربه جورج جيسوس.

النصر يواجه الهلال، مساء غدٍ الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، في المباراة الأخيرة ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية؛ حيث يلعب على احتمالين "الفوز أو التعادل"، للتتويج باللقب.

كاسترو قال في المؤتمر الصحفي قبل الديربي، اليوم الأربعاء: "يجب تهنئة الهلال ومدربه، على الموسم الكبير الذي يقدمه الفريق، في جميع المسابقات".

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وأشاد المدير الفني البرتغالي، بالتطور الكبير في أداء نجوم النصر أيضًا، مؤكدًا على أنهم أصبحوا قادرين على الفوز أمام أي فريق في العالم، وفي أي ملعب.

وحذر من خطورة الخسارة أمام الزعيم الهلالي غدًا، على الرغم من أن المباراة ودية، مشددًا على أن السقوط سيؤثر سلبًا على مسيرة النصر، بينما الفوز سيعطيه حافزًا كبيرًا فيما تبقى من منافسات، في الموسم الحالي.

وأعلن لويس كاسترو، جاهزية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لـ"الديربي"، مع إمكانية مشاركة الجناح السنغالي ساديو ماني، في بعض الدقائق؛ بعد عودته من الإجازة الممنوحة له، يوم أمس فقط.

وعن أزمة الحارس نواف العقيدي والظهير سلطان الغنام، والتحقيق معهما على خلفية اتهامات التمرد على مدرب المنتخب الوطني.. أكد كاسترو، على أن هناك غموض كبير بشأنهما - حتى الآن -، وأنه لا يستطيع معرفة هل بإمكانه الاعتماد عليهما في الفترة القادمة، من عدمه.