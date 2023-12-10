خطاب رسمي للفيفا .. الاتحاد يحدد بديل لويز فيليبي في قائمة المونديال

اللوائح تسمح للأندية بالاستبدال قبل 24 ساعة من أول مباراة لها في المونديال، فمن سيكون بديل لويز فيليبي في قائمة الاتحاد؟

تحرك الاتحاد السعودي لضم لاعب آخر بديلًا لمدافعه المصاب الإيطالي لويز فيليبي، في قائمة كأس العالم للأندية السعودية 2023، قبل انتهاء الوقت المحدد للاستبدال.

الإيطالي كان قد أصيب خلال مواجهة ضمك الأخيرة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتمزق عضلي، يغيب على إثره عن الملاعب لستة أسابيع، ليتأكد غيابه رسميًا عن المونديال.

ووفقًا لبرنامج "برا الـ18" فإن النادي الجداوي أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاستبدال اللاعب، إذ تسمح اللوائح للأندية بذلك بشرط أن يكون قبل أول مباراة للفريق بـ24 ساعة وأن يكون السبب قهريًا كالإصابات الخطيرة.

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وأشار البرنامج وهو ما أكده كذلك الصحفي الاتحادي ماجد هود، إلى أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للفريق، يتجه بنسبة كبيرة لضم المدافع الشاب سويلم المنهالي بدلًا من فيليبي.

يشار إلى أن العميد يستهل مشواره في الحدث العالمي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من ديسمبر الجاري، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري في الدور الثاني.