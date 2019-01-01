خصم باريس سان جيرمان في كأس فرنسا يستغل برشلونة ليشكر ليون

الفريق الذي ودع كأس فرنسا على يد باريس سان جيرمان يحاول استغلال برشلونة. تعرف على التفاصيل

استغل نادي فيلفرانش الفرنسي مواجهة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا ليوجه التحية للأخير للسماح له بخوض مباراة الكأس ضد باريس سان جيرمان على ملعبه.

فيلفرانش خسر بثلاثية نظيفة من سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي على ملعب جروباما الخاص بفريق ليون.

ووجه النادي في تغريدة له عبر موقع "تويتر" التحية لفريق ليون للسماح له بخوض المباراة على جروباما.

وأعلنوا مساندهم لفريق ليون في مباراة برشلونة بذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والمقامة يوم الثلاثاء 19 فبراير.

Nous remercions l’@OL, @JM_Aulas et son staff qui, par leur professionnalisme, nous ont permis d’organiser et d’apprécier ce moment qui restera graver dans les mémoires caladoises pendant de nombreuses années.

Le FCVB sera avec vous pour faire tomber le @FCBarcelona ! (2/3) pic.twitter.com/A7OH1UbR0s — FC Villefranche Beaujolais (@FCVB_officiel) February 7, 2019

برشلونة تعادل بهدف لمثله في آخر زيارة لفريق ليون في دوري أبطال أوروبا والتي جاءت في موسم 2008-2009.

وكان ليون قد انتصر على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في لقاء الدوري الفرنسي.