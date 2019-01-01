الوقت الإضافي ينقذ باريس من فخ فيلفرانش في كأس فرنسا

فوز صعب لباريس بكأس فرنسا في غياب النجم البرازيلي نيمار ومعظم العناصر الأساسية للفريق

نجح باريس سان جيرمان، في التأهل لدور الثمانية من كأس فرنسا، بعد الفوز على فيلفرانش في دور الـ16.

المباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب فيلفرانش، مساء اليوم الأربعاء، وشهدت صعوبات كبيرة في عبور بطل فرنسا.

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باريس غاب عنه المهاجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة، كما قرر المدرب توماس توخيل إعطاء الفرصة لبعض البدلاء.

المدرب الألماني دفع بكل من أريولا كحارس مرمى، وأمامه كيهر، بيرنات، ماركينيوس وميونيه، ووسط مكون من نكونكو، باريديس وجوليان دراكسلر.

وأما بخط الهجوم فلعب توخيل بالثلاثي أنخيل دي ماريا وديابي والمهاجم الكاميروني تشوبو موتينج.

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

الوقت الأصلي شهد سيطرة كبيرة من باريس، لكن دون هز شباك فيلفرانش ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

باريس انتظر حتى الدقيقة 102 من الوقت الإضافي لزيارة شباك أصحاب الأرض عن طريق دراكسلر، قبل أن يضيف ديابي الثاني بالدقيقة 113 بمساعدة البديل كيليان مبابي.

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وقبل النهاية بدقيقة واحدة ساعد مبابي زميله الأوروجوياني إديسون كافاني على تسجيل الهدف الثالث.

وفي نتائج أخرى بنفس الدور نجح فيتري في التأهل بعد فوزه على ليون لا دوشير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.