"حديثه متناقض ومتأثر بالسوشيال الميديا" .. فلاته يطالب خالد العيسى بتقليد الاتحاد لإرضاء جماهير الأهلي!

بعد رسالة العيسى "المفاجئة" لجماهير الأهلي..

وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، انتقادًا لحديث خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، للجماهير عقب فوز فريق الكرة على الشباب بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وخرج العيسى بتصريحات مفاجئة، رد خلالها على الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، وذلك عقب فوز الأهلي على الشباب، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، والذي كتب به الراقي انتصاره الخامس على التوالي في دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن حديث العيسى، يناقض نفسه، موضحًا "يقول شركة ونظام شركات، ثم يقول المقصر أنا أحاسبه، كيف شركة وأنت أساسًا في الجهة غير الربحية، كيف تحاسبه؟ هذا كلام غير منطقي، هو لا يستطيع محاسبة مدرب أو رئيس تنفيذي أو مدير رياضي".

وأضاف "جماهير الأهلي تريد المختصر المفيد، تريد التعاقدات ومعلومة وخبر، ويبدو أيضًا أن العيسى تحت تأثير (سوشيال ميديا)، حديث كله عن الناس التي تحب الظهور، أنت شغلك أمامك، نسّق ورتب، واسع أن تحقق جزءًا من مطالب الجماهير، وغيرك في تلك الأوضاع، ونجح في ذلك، مثل نادي الاتحاد".

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من ناحية أخرى، تحدث فلاته عن عبد الله المعيوف، حارس مرمى الشباب، قائلًا إن أخطاءه كارثية، ومستوياته متراجعة فنيًا، مطالبًا إياه بالمحافظة على تاريخه واتخاذ قرار الاعتزال، ويجب على إدارة النادي، التعاقد مع حارس آخر على وجه السرعة.