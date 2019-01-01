خالد العطوي: راضٍ عما قدمناه أمام فرنسا رغم الهزيمة

هزيمة بثنائية كانت افتتاح المنتخب السعودي لمونديال الشباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب خالد العطوي؛ المدير الفني لمنتخب السعودي للشباب، عن رضاهم عما قدمه لاعبيه في افتتاح مبارياتهم بكأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019، موضحًا أن خوض فريقه المباراة منذ الدقيقة الـ12 بعشرة لاعبين فقط أثر على تفكيره المسبق.

الأخضر الشاب افتتح اليوم السبت، مبارياته بمونديال الشباب بتلقي الهزيمة أمام فرنسا بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، تعرض لاعب السعودية فرج الغشيان إلى الطرد المباشر، ليضع فريقه في موقف صعب.

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وقال العطوي، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الطرد منذ الدقيقة 12 غير حساباتنا تمامًا، ودفعنا لتغيير التكتيك الذي عملت عليه قبل المباراة سيتغير، بجانب أننا لعبنا أمام منتخب ذو إمكانيات عالية، وبإذن الله سيكون القادم أفضل".

وأضاف: "راضٍ عما قدمه اللاعبين قبل المباراة حتى وإن خسرنا، والآن نغلق صفحة فرنسا ونفتح صفحة جديدة لمباراة مالي".

يذكر أن الأخضر يخوض ثاني مبارياته في المونديال أمام منتخب مالي، في 28 من الشهر الجاري.

وبهزيمة الليلة يتذيل الأخضر جدول ترتيب مجموعته دون أي رصيد من النقاط، بينما يتصدرها منتخب فرنسا بثلاث نقاط، ثم بنما ومالي بنقطة لكل منهما.