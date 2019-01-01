تركي العمار: لم نتوقع سيناريو مباراة فرنسا وسنعود أمام مالي

منتخب السعودية استهل مشواره في كأس العالم للشباب بهزيمة أمام الديوك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع تركي العمار؛ لاعب المنتخب السعودي للشباب، البداية السيئة للأخضر في كأس العالم بولندا تحت 20 عامًا إلى الطرد الذي تعرض له الفريق في بداية المباراة، مؤكدًا أنه سيتم تصحيح الأوضاع في المباراة المقبلة.

الأخضر الشاب افتتح اليوم السبت، مبارياته بمونديال الشباب بتلقي الهزيمة أمام فرنسا بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، تعرض لاعب السعودية فرج الغشيان إلى الطرد المباشر، ليضع فريقه في موقف صعب.

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العمار قال، في تصريحاته عقب المباراة: "لم نتوقع سيناريو المباراة، الطرد في بداية الشوط الأول ليس أمرًا سهلًا، أثر علينا كثيرًا وجعلنا نتراجع، لكن سنعود أمام مالي".

وأضاف: "سنغلق ملف هذه المباراة، ونركز في المباراة المقبلة، هي مهمة للغاية حتى نتمكن من التأهل لدور ثمن النهائي، لذلك لا بديل فيها عن الفوز".

يذكر أن الأخضر يخوض ثاني مبارياته في المونديال أمام منتخب مالي، في 28 من الشهر الجاري.

وبهزيمة الليلة يتذيل الأخضر جدول ترتيب مجموعته دون أي رصيد من النقاط، بينما يتصدرها منتخب فرنسا بثلاث نقاط، ثم بنما ومالي بنقطة لكل منهما.