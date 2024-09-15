لم يتحمل طريقة تعامله مع الحادث .. خالد الشنيف مهاجمًا وليد الفراج: إما الدعاء لفهد المولد أو اقفل فمك!

كثيرون انتقدوا الفراج من وراء طريقة طرحه لحادث الفهد الأسمر..

ما كان لتعامل الإعلامي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد" مع حادث اللاعب فهد المولد ليمر مرور الكرام، حتى خرج الإعلامي خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير"، ليلقنه درسًا في كيفية احترام الحدث الجلل.

اللاعب السعودي تعرض لحادث في دبي في 12 من سبتمبر الجاري، إذ سقط من شرفة منزله، ليتعرض لنزيف داخلي وعدة كسور في الجمجمة والجسد، ولا يزال في العناية المركزة.

لكن الفراج أخذ الحادث إلى منحنى آخر تمامًا، وبدأ بالتساؤل: "لماذا لم يعد إلى الرياض رفقة المنتخب السعودي عقب مواجهة الصين؟!"، وهو الطرح الذي عرضه للعديد من الانتقادات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد من هاجموه هو الشنيف، وإن كان لم يذكر اسمه صراحةً، لكنه اكتفى بالإشارة إلى طريقة تعامله مع الحادث، مطالبًا إياه باحترام أهل اللاعب والدعاء له أو الصمت.

وقال الشنيف عبر برنامجه "دورينا غير": "هذه رسالة للبعض وليس للكل، الرجل يمر بظروف صحية غير جيدة والكل يعلمها، لكن أن يتم تداولها بطريقة غير جيدة؛ لماذا سافر؟ لماذا ذهب؟، هذا ما لا نرضاه، فهد المولد له أسرة؛ أب وأم، وتناقل هذا الكلام مؤلم، أقول لكم (اتقوا الله في أسرة فهد المولد)".

وأضاف: "قم بالدعاء له أو اصمت إن لم تكن ترغب في الدعاء له، لا تتكلم، لقد وصلنا لمرحلة .. أخشى قول كلمة أتقاضى عليها؛ وصلنا لمرحلة غريبة، ادعي أو اقفل فهمك".

الشنيف اختتم موجهًا رسالة للفتى الأسمر: "تقوم بالسلامة، ألف ألف ألف سلامة لك، بحول الله نشاهدك، ودعواتنا من القلب اللهم اشفه فأنت الشافي".

يذكر أن المولد كان قد ذهب لرحلة قصيرة في دبي عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام إندونيسيا والصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل شرطة دبي، لكشف ملابسات الحادث، إذ اكتفت فقط في بيان رسمي، بالتأكيد على أنه سقط من شرفة منزله.