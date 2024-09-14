فيديو | تعليق غير موفق من وليد الفراج حول فهد المولد "احترموا أهله!"

الإعلامي السعودي سقط في فخ سيئ أثناء تناوله لحالة فهد المولد..

تعرض الإعلاميان وليد الفراج ومحمد الشيخ إلى انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي من قطاع من جماهير الكرة السعودية، إثر تناولهما لحالة اللاعب فهد المولد، الذي تعرض إلى عارض صحي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة دبي الإماراتية.

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بعد ذلك تبين أن المولد مكث في العناية المركزة بسبب سقوط في بناية بدبي، ما دفع الجميع إلى تمني الشفاء العاجل له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفراج كان يقدم حلقته من برنامج "أكشن مع وليد" فاستضاف الإعلامي محمد الشيخ، وبدآ في تناول الموضوع.

الفراج سأله مستنكرًا: "ألم يذهب إلى الرياض مع اللاعبين؟" فأجابه الشيخ: "الفترة الزمنية لا تستدعي نزول اللاعب ترانزيت في اي منطقة" قبل أن يرد عليه الفراج بسؤال: "ألا يتحرك المنتخب بطائرة خاصة؟".. فأجاب: "الفترة لا تسمح بالنزول ترانزيت في أي مكان خصوصًا أنكم لاعبون محترفون ولديكم وكلاء أعمال تعطونهم ملايين، وهذا يحتاج إلى مراجعة من إدارة المنتخب ونادي الشباب".

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الجماهير رأت أن الوقت ليس في محله للحديث عن مثل هذه التفاصيل، بينما يمر المولد بحالة صحية حرجة، وأن هذا التناول في الوقت الراهن لا يقدر حالة اللاعب الصحية، ولا أهل اللاعب، ولا المشاهدين!".