"جريمة فنية في كرة القدم" .. خالد الشنيف يفتح النار على "إنجليز" الأهلي بسبب قرارهم الجديد!

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، اتهامًا جديدًا ضد الإدارة الإنجليزية للنادي الأهلي، بسبب القرار الجديد للرئيس التنفيذي رون جورلي، والمدير الرياضي لي كونجيرتون، والذي وصفه بـ"جريمة فنية في كرة القدم".

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ولاقت إدارة الأهلي، انتقادات لاذعة، من قِبل الجماهير، بسبب عدم تدعيم الفريق بالصفقات، كما وجه الإعلامي عبد العزيز القرني، اتهامًا للإدارة الإنجليزية، بإهدار المال العام، من خلال شراء سيارات على حساب النادي، بقيمة تتخطى مليون و500 الف ريال، مع استخدام هذه السيارات في جميع تنقلات جورلي وكونجيرتون، ورحلاتهما الترفيهية بمدينة جدة.

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وأضاف الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، "الإنجليز في الأهلي ألغوا فئات 12-13-14 عامًا بسبب المبالغ المالية، وبداعي ترشيد الإنفاقات، رغم أن المصروفات لهذه الفئة لا تتعدى 400 الف ريال في السنة، لا أدري من صاحب الفكرة، ومن العبقري الذي وافق عليها؟".

وذكرت تقارير بأن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، لتدريب الراقي بدءًا من الموسم المُقبل، مع تولي المدرب جابرييل تشيوفي قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، وكان الاتفاق دون علم المدير الفني ماتياس يايسله، الأمر الذي فجّر غضب الجماهير، ودفعهم لمطالبة الإدارة بالرحيل، قبل أن يصدر الأهلي بيانًا رسميًا، يعلن خلاله استمرار يايسله على رأس الجهاز الفني، مع التعهد بالتحرك لاستقطاب صفقات جديدة قبل غلق الميركاتو الشتوي.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة، بعد فوزه العريض على الرياض بخماسية نظيفة، في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، لينهي الدور الأول، في المركز الخامس.