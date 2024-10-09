الاتفاق اقترب .. تفاصيل "اجتماع القمة" لتجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر

الاسم الأكبر في تاريخ الدوري السعودي..

مع اقترابه من الـ6 أشهر الأخيرة في العقد.. يواصل مسؤولو نادي النصر السعودي، سعيهم لحسم مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وذلك بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي".

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ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الأربعاء، عُقِد اجتماع جديد قبل ذهاب رونالدو إلى معسكر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في فترة التوقف الدولي الحالي.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الاجتماع ضم الأسطورة البرتغالية، والإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، ووفد من صندوق الاستثمارات السعودي وممثل عن وزارة السياحة.

وأعلن جاليتي أن الاجتماع كان إيجابيًا للغاية؛ حيث خرجت جميع الأطراف الحاضرة؛ وهي واثقة من التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد كريستيانو رونالدو، قريبًا.

وسجل رونالدو الذي تقدر قيمته السوقية بـ15 مليون يورو حاليًا، 66 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 73 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

جدير بالذكر أن كريستيانو فشل في التتويج بأي لقب "رسمي" مع الفريق النصراوي - حتى الآن -، مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.