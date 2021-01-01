خاص | وكيل المساكني لـ"جول": موقفنا مع الدحيل واضح .. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

المساكني يعد من أبرز اللاعبين العرب خلال السنوات الأخيرة

كشف مالك لملوم وكيل أعمال التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري ومنتخب نسور قرطاج، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات من أجل الانضمام لنادي الزمالك المصري خلال الساعات الأخيرة.

النمس نجم الدحيل انتشرت تقارير حوله خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية خروجه من نادي الدحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما سعى "جول" من أجل التأكد من صحته أيضًا.

وقال لملوم في تصريحات خاصة لـ"جول": "في الوقت الحالي يوسف المساكني يشعر بالراحة تمامًا في نادي الدحيل وعقده مستمر حتى عام 2021 مع فريقه".

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وتابع المحامي التونسي: "أؤكد لك على أن ليس هناك أي نية في الوقت الحالي لفسخ التعاقد مع نادي الدحيل، يوسف المساكني مستمر حتى نهاية عقده".

وبسؤاله عن حقيقة وجود مفاوضات مع إدارة نادي الزمالك، أكد وكيل المساكني: "نادي الزمالك فريق كبير ومحترم، لكن لا توجد أي اتصالات رسمية في الوقت الحالي".

وأضاف لملوم عن وجود بعض وكلاء اللاعبين تحاول عرض المساكني على الزمالك، قال: "فريق كبير مثل الزمالك يتعامل مع الأندية مباشرة وبواسطة مسؤولية وليس عن طريق الوكلاء".

يعد النمس من أبرز اللاعبين التوانسة خلال السنوات الأخيرة، وضمن الأفضل في تاريخهم لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة ورائعة.