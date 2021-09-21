خاص | ميسي يغيب عن مباراة ميتز مع باريس سان جيرمان

رسميًا ميسي يغيب عن مباراة فريقه القادمة

ظهرت شكوك حول مشاركة ليونيل ميسي مع فريقه، باريس سان جيرمان في مباراته القادمة أمام ميتز، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

النجم الأرجنتيني قضى اليوم ، تحت الملاحظة بسبب مشكلة جسدية تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة ضد ليون والتي تم استبداله فيها فيما بدا الامتعاض على وجهه.

ميسي رفض مصافحة مدربه في باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو في لقطة مثيرة للجدل بعد أن خرج من الملعب وعلامات عدم الرضا بادية على وجهه.

ما هي المشكلة الجسدية التي تعرض لها ميسي؟

علم جول، أن ليونيل ميسي يعاني حاليًا من مشكلة جسدية بسبب ضربة تعرض لها في الركبة في مباراة فريقه الأخيرة.

بوتشيتينو أخرج مواطنه من الملعب عند الدقيقة 76 وسط عاصفة من الجدل، ليؤكد بعد ذلك أنه يتخذ قراراته وفقًا لمصلحة الفريق.

المدرب الأرجنتيني تطرق إلى الأمر في المؤتمر الصحفي ولم يذكر شيئًا عن أي مشكلة جسدية للاعب، حيث قال: "أتخذ قرارات لمصلحة الفريق، في بعض الأحيان تعجب هذه القرارات اللاعبين وفي أحيان أخرى لا تعجبهم، لكنني هنا لأتخذ القرارات ويجب أن أفعل ذلك".

ماذا قال باريس سان جيرمان عن إصابة؟

أعلن باريس سان جيرمان عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، "إصابة ليونيل ميسي بكدمات في عظام ركبته اليسرى وسيتم إجراء تقييم جديد خلال 48 ساعة".

بيان العملاق الباريسي يعني غياب ميسي عن مواجهة ميتز والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء.

الجدير بالذكر أن ميسي شارك في 3 مناسبات فقط مع باريس سان جيرمان، آخرها ضد ليون ولايزال يبحث عن هدفه الأول بقميص الفريق.

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