خاص | ليس المال أو الطابع الديني .. سر شخصي وراء ترحيب حكيم زياش "الكبير" بعرض النصر

المغربي صفقة قريبة للغاية من دوري روشن السعودي والإعلان قد يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، فما السر؟

بينما يتحدث الكثيرون عن أن الأموال هي السبب الأول لقبول النجوم للعروض السعودية، فوضع المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، مختلف عمن يسعون وراء الأموال في المقام الأول.

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت بالأمس اقتراب زياش من ارتداء قميص النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ يتواجد أحمد الغامدي؛ المدير التنفيذي للنادي، حاليًا في لندن لإنهاء إجراءات التوقيع.

وعلم "GOAL" من مصادره الخاصة أن النجم المغربي سعيد للغاية بالانتقال للسعودية خلال الفترة المقبلة، ليس هربًا من تهميشه في النادي الإنجليزي أو لكون العرض مغرٍ ماليًا.

مصادرنا أوضحت أن عائلة زياش هي سر سعادته باقتراب هذه الخطوة، إذ سترافقه للعيش في العاصمة السعودية "الرياض"، بما فيها والدته، التي لا تقيم معه حاليًا في لندن.

يذكر أن زياش خاض 24 مباراة فقط مع البلوز خلال الموسم المنقضي في مختلف البطولات، بواقع 929 دقيقة، صنع خلالها ثلاثة أهداف.

وكان حكيم ضمن كتيبة المنتخب المغربي التي حققت إنجازًا تاريخيًا أواخر العام الماضي، بالوصول لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022م، ومن ثم احتلال المركز الرابع.