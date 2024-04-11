خاص | رغم موقفه الرائع بعد الاعتداء عليه بالضرب .. عبدالرزاق حمدالله مهدد بالإيقاف في السعودية!

خطفت واقعة الاعتداء المتبادل بين المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، وأحد الحاضرين في المدرجات الأنظار خلال كلاسيكو العميد والهلال، ولا تزال تبعاته مستمرة بعد ساعات من انتهاء اللقاء.

الكلاسيكو كان قد حسمه الهلال لصالحه بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، أمس الخميس، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وعقب انتهاء المباراة، انتشر مقطع فيديو لقيام المغربي برش المياة على أحد الحاضرين في المدرجات، ليقوم الأخير بالاعتداء عليه بالضرب بعصا كان حاملًا إياها في يده.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن الشرطة الإماراتية قامت بإلقاء القبض على المعتدي على الساطي، وأحالته للجهات الأمنية.

بينما أكدت صحيفة "الرياضية" أن حمدالله تنازل عن حقه في الواقعة رسميًا أمام الشرطة الإماراتية، وبادله خصمه بالتنازل عن أي مطالبة قانونية، ليتبقى الحق العام في الواقعة.

لكن وفي تصريحات خاصة لموقع "كووورة" فإن المغربي مهدد بالإيقاف في السعودية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، بحسب ما أكد أيمن الرفاعي؛ الرئيس السابق للجنة التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال الرفاعي: "حمدالله سيعاقب على هذه الحادثة، تطبيقًا للوائح، وفي حال دون حكم المباراة خالد الطريق في تقريره الواقعة، فإنه سيعد سلوكًا مشينًا، وسيتم إيقافه لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي".

يذكر أنه وفقًا للصحفي معن القويعي فإن طرف الواقعة الآخر ليس مشجعًا، إنما هو عضو شرفي في نادي الاتحاد.