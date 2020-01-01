خاص.. مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي بسباق سانشو

الجناح الإنجليزي على أعتاب الرحيل عن دورتموند

يتفوق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على نظيره تشيلسي بشكل أكبر، في سباق التعاقد مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند في الصيف.

لاعب مانشستر سيتي السابق يعتبر أولوية لكل من فرانك لامبارد وأولي جونار سولشاير، نظراً لحاجة كل منهما لتدعيمات هجومية جديدة.

سوق الانتقالات الصيفي أصبح في مهب الريح الآن، نظراً لتوقف جميع الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

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ومع ذلك كشفت مصادر لموقع "جول" أن دورتموند منفتح لبيع سانشو في الصيف، ولكنه لم يتوصل لأي اتفاق نهائي مع نادي معين حتى الآن.

وأوضحت أن النادي الألماني أصبح يُحضر للخطة البديلة في حالة رحيل الإنجليزي الشاب عن صفوف الفريق، نظراً لتزايد احتمالات عودته للبريميرليج مرة أخرى، بتصدر مانشستر يونايتد السباق على حساب الجميع.

ومن المتوقع أن يقبل دورتموند بالتخلي عن سانشو، في حالة تلقيه أي عرض لا يقل عن 130 مليون يورو، حيث يرفض النادي أي فكرة لتخفيض هذا المبلغ.

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وعلى جانب آخر يمتلك مانشستر سيتي الفريق السابق لسانشو، أحقية مضاهاة أكبر عرض مقدم للتعاقد مع اللاعب، ولكن لا يبدو أنه سيستخدمه لمنع الجناح الشاب من الانضمام للغريم التقليدي يونايتد.

يذكر أن صاحب الـ20 سنة نجح في تسجيل 17 هدفاً وصنع 19 في 35 مباراة لعبها مع دورتموند خلال الموسم الحالي قبل التوقف بسبب انتشار كورونا.