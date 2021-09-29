خاص | كروس: أنشيلوتي اختلف كثيرًا وهذه نصيحة زيدان لي!

حوار خاص مع توني كروس يكشف علاقته مع أنشيلوتي وزيدان

أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد أن هناك فرق بين فترة أنشيلوتي الأولى مع الفريق والآن، مشددَاعلى العلاقة الجيدة التي تجمعه مع المدرب الإيطالي.

جاء هذا في حوار خاص تحدث فيه كروس مع النسخة الإسبانية من جول، وأكد خلاله ثقته في كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

كروس عاد مؤخرًا إلى تشكيل ريال مدريد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في فترة الإعداد للموسم الجديد، وشارك مع الفريق في الخسارة التي تعرض لها أمس على يد فريق شيريف المولدوفي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

هل تلاحظ أن أنشيلوتي تغير مقارنة بالمرحلة الأولى؟

"كانت لدي علاقة جيدة للغاية مع كارلو في عام 2014، ولا يمكنني القول بالضبط لأنني لم أحضر الكثير هذا الموسم لكن نعم، هناك فرق ويمكنني القول أن علاقتنا لا تزال جيدة للغاية".

هل تنتظر مبابي؟

"في الصيف قلت إنني أود أن يأتي لاعب مثله، لكن إذا لم يأت، فلدينا فريق جيد.. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، من الصعب عليّ أن أقول لأنني لست الشخص الذي يقرر، جودته لم تتغير، إنه لاعب جيد وما نعرفه هو أن ريال مدريد أراد التعاقد معه لكنهم في النهاية لم ينجحوا. كل هذا مستمر أيضًا بدون مبابي هنا. أعتقد أننا نقوم بعمل جيد ورأيي لم يتغير بالنسبة للمستقبل: يجب أن يكون أفضل اللاعبين في مدريد وأنا متأكد من أنه واحد منهم".

ما هو رأيك في كامافينجا؟

حتى الآن هو جيد جًدا، سيكون من الأسهل التحدث عنه بعد فترة، عندما أتدرب وألعب معه أكثر، لكن ما رأيته حتى الآن في الملعب جيد جدًا، لقد ساعدنا بالفعل".

كيف كانت علاقتك بزيدان؟

شدد الألماني على العلاقة القوية التي تجمعه بالمدرب الفرنسي وذكر نصيحته له وقال: "أتذكر شيئًا قاله لي زيزو قبل عامين، عندما كان عمري 29 عامًا وفزنا بالفعل بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا معًا. قال إنه من تجربته كلاعب، فإن أفضل وقت هو 30 أو 31 عامًا وأن الأفضل قادم".

"دعونا نرى كيف ستسير مسيرتي، أنا في سن 31 ولا يزال بإمكاني اللعب بشكل جيد حقًا".

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