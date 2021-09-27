أنشيلوتي يرفض مقارنته بزيدان .. ومفاجأة سارة في قائمة ريال مدريد

خبر سعيد لعشاق ريال مدريد!

رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الحالي المقارنة بينه وبين زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة غد.

ويحتضن "سنتياجو بيرنابيو" مواجهة بين ريال مدريد وشيريف تيراسبول، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أنشيلوتي عن المقارنة بينه وبين زيدان؟

علق أنشيلوتي عن مقارنة الفريق الحالي بفريق زيدان وقال: "من الصعب قول أي شيء عن ذلك، لأن الفريق تغير، ولا أحب المقارنة مع فريق زيدان، فقد توج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية، وأنا أود الفوز ببطولة أخرى".

وتابع: "الحافز هو دائمًا نفسه، لكن دوري الأبطال دائمًا بطولة خاصة لريال مدريد، وهذا النادي اعتاد الفوز بها أكثر من منافسيه، وهذا يمنحنا ميزة".

كيف ردّ على الانتقادات على طريقة لعبه؟

"لن أتفاجأ.. يمكنني أن أفكر واعترف بأنها كانت كذلك، لكنني لن اعترف بذلك للإعلام، وأحيانا يساعد النقض على التحسن".

كيف جاءت قائمة ريال مدريد للقاء غد؟

أعلن أنشيلوتي عن قائمة الفريق الملكي المستدعاة لمواجهة فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، وشهدت القائمة عودة توني كروس بعد تعافيه من الإصابة وتلقيه التصريح الطبي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ولونين ولويس لوبيز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ميجيل جوتيريز.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، إيسكو، كامافينجا، أنطونيو بلانكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز.

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