خاص | كاريلي غاضب .. البرازيلي يتنازل والإدارة لم تفِ بوعودها

الغضب يسيطر على المدرب البرازيلي!

على الرغم من انتهاء علاقة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مع نادي الاتحاد، إلا وأن هناك حالة من الغضب تسيطر على المدير الفني السابق للنمور، بسبب عدم احترام الإدارة له ولمساعديه.

إدارة الاتحاد أصدرت بيانًا رسميًا بعد خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على يد الرجاء المغربي، تعلن فيه عن إقالة كاريلي من تدريب الاتحاد.

وعلمت النسخة العربية من موقع "جول" من مصادرها، أن كاريلي تنتابه حاليًا حالة من الغضب الشديد تجاه إدارة الاتحاد، بسبب عدم الوفاء بالوعود التي حصل عليها بشأن مستحقاته هو ومساعديه.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد لم تحترم كاريلي وطاقمه، بعد أن تم تقديم عرضًا مقنعًا بشأن مستحقاتهم المتبقية، والذي وافق عليه جميع الأطراف، قبل أن تطالب الإدارة بتقليل المبلغ المالي، ورغم ذلك وافق المدرب البرازيلي ومساعديه.

وكان من المقرر أن تقوم إدارة الاتحاد بتسديد الدفعة الأولى لكاريلي ومساعديه أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي لم يحدث، كما تكرر هذا الأمر اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي.

واتفق كاريلي مع إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على تسديد دفعة أولى خلال الوقت الحالي، على أن يتم تقسيم باقي المبلغ على 3 أشهر قادمة، وذلك بموافقة واتفاق جميع الأطراف.

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الدفعة الأولى التي تم الاتفاق عليها، كانت عبارة عن مبلغ مالي جيد بالنسبة لكاريلي ومساعديه، سيساعدهم بشكل كبير على العودة إلى البرازيل والمكوث فترة جيدة دون المطالبة بأي مستحقات لحين الالتزام بباقي المستحقات.

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ويتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية كاريلي ومساعديه، منتظرين الحصول على مستحقاتهم المالية، ومن ثم السفر إلى بلادهم خلال الساعات القادمة.

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