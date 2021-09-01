كوزمين يكشف سبب اختياره الاتحاد وموقفه من التعاقدات

كوزمين يتحدث عن التحديات التي ستواجهه

تحدث المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن أسباب اختياره العميد لتدريبه، بعد فترة طويلة من عدم تدريب أي فريق.

كوزمين ظل 8 أشهر بدون تدريب أي فريق، حيث فضّل الحصول على فترة راحة، ليوافق أخيرًا على تدريب الاتحاد، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته مؤخرًا.

كوزمين قال خلال تصريحات لقناة "PRO TV" الرومانية، نقلتها صحيفة "سبورت" الرومانية: "مسؤولو الاتحاد أصروا كثيرًا على القدوم إلى السعودية لتدريب الفريق".

وتابع: "قمت باختيار نادي الاتحاد، لأنه نادٍ كبير هنا في المملكة العربية السعودية، وتتوافر فيه الفرص لتقديم أفضل أداء والمنافسة على البطولات".

وواصل: "ليس من السهل أن تأتي إلى هنا ولا تقدم مستوى مميز، خاصة وأنه سبق وقام بتدريب هذا الفريق مدربين رومانيين، خاصة المدرب أنجيل يوردانيسكو الذي توج بدوري أبطال آسيا مع هذا النادي".

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وعلق كوزمين على إمكانية تعاقد الاتحاد مع الروماني ديان سوريسكو، جناح فريق دينامو بوخارست، حيث قال: "لقد توليت مهمة تدريب الاتحاد في اليوم الأخير من السوق، والوقت لم يسعفني لضم أي لاعب خلال 24 فقط".

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كونترا ختم تصريحاته قائلًا: "أمتلك في قائمة الاتحاد 7 لاعبين أجانب خلال الوقت الحالي، سأقوم بتقييمهم، وسأحدد احتياجاتي خلال الفترة القادمة".

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