خاص | ريال مدريد يرضخ لطلبات بالميراس .. 72 مليون يورو تحسم صفقة إندريك

ريال مدريد يقترب أكثر وأكثر من حسم التعاقد مع إندريك أبرز المواهب الشابة في كرة القدم البرازيلية.

يمكن للنسخة البرازيلية من "جول.كوم" أن تؤكد أن نادي ريال مدريد الإسباني وافق على طلبات نادي بالميراس من أجل الحصول على خدمات إندريك، في صفقة ستصل قيمتها الإجمالي إلى 72 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يصل إندريك إلى ريال مدريد في يوليو 2024، عندما يصل إلى 18 عامًا، حيث لم يرغب النادي الملكي في المخاطرة وخسارة أبرز المواهب الكروية في العالم.

الاقتراح الحالي هو أن يدفع ريال مدريد مبلغ الصفقة على أقساط حتى يوليو 2024، وبذلك سيكون أمام النادي الملكي 18 شهرًا حتى لتسوية أموره مع بالميراس.

النادي البرازيلي سيحصل على 60 مليون يورو، فيما سيتحمل ريال مدريد قيمة الضرائب الخاصة بالصفقة والتي تصل إلى 12 مليون يورو.

ولم يتم إبلاغ إندريك حتى الآن بشأن صفقة محتملة بين ريال مدريد وبالميراس، حيث سافر جزء من طاقم اللاعب إلى قطر لمتابعة كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يعودوا بعد المباراة النهائية لاتخاذ القرار.

المفاوضات التي ستؤدي إلى انتقال إندريك إلى ريال مدريد يجب أن تحدث فقط بحضور طاقم عمل اللاعب بالكامل، وتواجدهم في البرازيل، وهو ما ليس ممكنًا في الوقت الحالي.

ويعد فريقا برشلونة وباريس سان جيرمان مهتمان للغاية بضم إندريك، لكنهما لم يتحركا رسميًا للتعاقد مع اللاعب بعد.