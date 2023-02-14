خاص | رودريجو: اتفقت مع برشلونة قبل الانتقال إلى ريال مدريد!

البرازيلي رودريجو يكشف في مقابلة خاصة مع "جول.كوم" عن تفاصيل اقترابه من الانتقال إلى برشلونة قبل الانضمام إلى ريال مدريد.

أجرى البرازيلي رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني مقابلة خاصة مع النسخة الإسبانية من "جول.كوم"، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته، بداية من شعوره بعد الألقاب التي حققها مع النادي الملكي، واقترابه من الانضمام إلى برشلونة.

المقابلة جاءت بعد تتويج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية 2022، وهو سابع لقب يحققه رودريجو مع النادي الملكي في أربع سنوات، منذ انضمامه قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي.

وقال رودريجو خلال المقابلة عن ألقابه مع ريال مدريد: "لم أكن لأصدق لو أخبرني أحد أنني سأفوز بسبعة ألقاب في أربع سنوات، أشعر بشعور رائع، لكنني أريد تحقيق المزيد".

ريال مدريد تمكن من إغلاق التعاقد مع رودريجو في 2018، لكن البرازيلي كشف عن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه وتحرك لضمه قبل النادي الملكي.

وقال رودريجو: "دائمًا ما أحكي هذه القصة، عندما قال لي والدي الأخبار، كان لدي قميصان، أحدهما لبرشلونة والآخر لريال مدريد وكان يجب أن أختار، كان الاختيار سهلًا جدًا بالنسبة لي".

وأضاف: "لكن تم الاتفاق على كل شيء مع برشلونة، كانت مفاجأة بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أن يأتي ريال مدريد، لقد كان غائبًا عن الأنظار، لكن ما حدث بعد ذلك كان من أسعد لحظات حياتي".

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وتذكر رودريجو أول اتصال له مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حيث قال: "لقد كان مغرمًا جدًا بي، وأنا مغرم به، تحدثنا للمرة الأولى عندما جئت لزيارة النادي للتعرف على كل شيء، دائمًا ما كان حنونًا جدًا معًا، لقد كان لقاءً خاصًا بالنسبة لي".

كما تطرق رودريجو للحديث عن مواجهة برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها بعد مع ريال مدريد.

وقال البرازيلي: "لم نحقق هذا اللقب في السنوات الأخيرة، وسواء كانت المواجهة ضد برشلونة أو أي فريق آخر، فنحن متحمسون للغاية ونتطلع للفوز".

واختتم رودريجو حديثه في هذا الصدد قائلًا: "بالطبع الكلاسيكو دائمًا ما يكون مميزًا للغاية، من الصعب دائمًا اللعب ضد برشلونة، لكننا سنفكر في ذلك، لدينا الكثير من المباريات قبل ذلك وسنحاول الفوز بها".