Rodrygo, en GOAL: "¿Remontar La Liga? Vamos a creer hasta el final"

"Lo que está pasando con Vinicius nos molesta a todos".

Rodrygo Goes, 22 años (Osasco, Sao Paulo, Brasil) está disputando su cuarta temporada con el Real Madrid. Tras convertirse en el héroe del Bernabéu con sus goles la pasada campaña en las remontadas ante Chelsea y Manchester City en la Champions, el futbolista carioca está cuajando su mejor temporada de blanco: diez goles y seis asistencias le avalan.

Ha sumado ya siete títulos como madridista pero Rodrygo quiere más y espera cada vez sentirse más importante en el equipo y conseguir la titularidad, pese a que reconoce que no puede hacer más por conseguirlo más allá de seguir trabajando y mejorando. De todo ello habla con GOAL en exclusiva.

Rodrygo Goes, flamante campeón del mundo con el Real Madrid. No suena mal, ¿no?

"Sí, sí. Está muy bien. Estoy muy contento por otro título, era un título que yo quería mucho y estoy muy feliz por eso".

Tengo la sensación de que en Sudamérica, el Mundial de Clubes, lo vivís más. Viéndote a ti, a Fede, a Vini en las redes sociales estos días... ¿Se vive de forma distinta allí?

"Creo que cuando estamos allí es la competición más importante, la que todos quieren jugar, la que todos quieren ganar. No se vive tanto eso aquí pero sí que es muy importante, allí tratamos el partido de forma muy seria, jugamos muy bien, lo hemos dado todo en el partido, porque no queríamos perder también. Después, para celebrar creo que lo celebramos tanto como si estuviéramos en América".

Si no me equivoco, creo que con éste son siete los títulos que has ganado con el Real Madrid. Siete títulos en menos de cuatro años. Si te hubieran dicho antes de fichar por el Real Madrid que ibas a ganar siete títulos antes de cuatro años...

"No me lo hubiera creído, creo que no. Estoy bien, estoy bien, pero quiero ganar mucho más".

Más o menos es en 2018 cuando el Real Madrid cierra tu fichaje. No sé qué recuerdas de ese momento, cuando te comentan por primera vez que el Real Madrid estaba realmente interesado en ficharte, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza y cómo reaccionaste?

"Cuando mi padre me pasó la noticia... yo siempre cuento esta historia. Yo tenía dos camisetas: una del Barça y otra del Real Madrid y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir. Pero estaba todo acordado con el Barcelona fue una sorpresa para mí, no esperaba que el Real Madrid viniera. Fue un susto pero luego uno de los momentos más felices de mi vida".

Y no sé si recuerdas cómo fue la primera vez que hablaste con el presidente, con Florentino. Qué recuerdas de ese momento y cómo es el trato con él en el día a día, porque él, cada vez que habla de ti, siempre dice cosas muy buenas.

"Sí, y yo estoy muy contento con eso. Él tiene mucho cariño por mí y yo por él. La primera vez que hablamos fue cuando vine a visitar aquí para conocer todo y hablamos por primera vez. Siempre muy cariñoso conmigo, fue un encuentro muy especial para mí".

Hemos dicho que has ganado ya siete títulos y creo que solo te falta la Copa del Rey. Este año tenéis una buena oportunidad ahí con las semifinales ante el Barcelona... ¿motiva más y genera más ilusión que haya un Clásico en las semifinales?

"Puede ser que sí, pero ya por ser un título que no ganamos en los últimos años, sea contra Barça o contra cualquier equipo, estamos muy motivados y tenemos muchas ganas de ganarla y claro, un Clásico siempre es muy especial, es siempre muy difícil jugar contra el Barça, pero ya pensaremos en eso. Tenemos muchos partidos antes y vamos a intentar ganar todos".

Precisamente el Barcelona ha conseguido ahora una ventaja de puntos importante en La Liga. Os habéis acostumbrado en los últimos meses, a remontar muchos partidos, además contigo de protagonista, pero, ¿no sé si ves posible remontar esta distancia en La Liga?

"Siempre es posible, tenemos que creer hasta el final. Creo que, en mi primera temporada, también estábamos muchos puntos atrás de Atlético y luego remontamos. Está muy difícil pero vamos a intentar remontar e intentar ganar todos los partidos que quedan y ver lo que pasa".

Esta semana jugáis con el Elche que es un rival ante el que hicisteis, quizás, uno de los mejores partidos de lo que va de temporada en la primera vuelta. Aquel día, el equipo jugó con un 4-2-3-1 y tú jugaste de segundo punta por detrás de Benzema. Además Ancelotti ha reconocido recientemente que está valorando en usar más ese sistema, que te puede beneficiar. No sé cómo lo ves tú. ¿En qué posición te gusta más jugar en el Madrid?

"En este, con el 4-2-3-1 y ahí detrás de Karim es la posición que más me gusta y todos saben esto. Yo siempre lo hablo con el míster. Claro que puedo jugar en todas las posiciones, pero ahí es donde me siento más cómodo a la hora de jugar. Contra el Elche hice un partido muy bueno jugando ahí. Empecé por la derecha pero luego durante el partido siempre me venía para el centro y bueno, siempre que estoy ahí puedo ayudar más al equipo".

Yo creo que se puede decir sin duda que estás haciendo tu mejor temporada desde que llegaste al Real Madrid, tanto en goles y asistencias como en todo lo que estás aportando al equipo. Pero, aún así, hay momentos en los que no terminas de ser titular del todo. No sé cómo lo estás viendo y qué más crees que puedes hacer para ser titular indiscutible.

"Ya no tengo mucho que hacer, solo seguir haciendo las cosas buenas que estoy haciendo, seguir trabajando cada día, seguir mejorando... yo veo que estoy mejor cada año que pasa, cada temporada estoy evolucionando. Ahora es cosa del míster, él decide, pero claro, tenemos muy buenos jugadores y tengo que respetar esto también, pero ya no veo tantas cosas diferentes que poder hacer. Seguir haciendo las cosas bien y cuando me toque jugar, estar ahí y hacerlo bien".

Has hablado ahora del míster, de Ancelotti. No sé cómo es tu relación con él y, me han dicho mis compañeros de GOAL Brasil que te pregunte también, porque entiendo que estás al tanto, se está hablando mucho en Brasil últimamente, de que puede ser el futuro seleccionador de Brasil. No sé cómo verías su posible fichaje y el hecho de que un seleccionador extranjero pueda llevar a la selección de Brasil.

"Mi relación con Ancelotti es muy buena, siempre me ayuda mucho, me pasa muchas instrucciones. He visto que están hablando de esto pero luego han desmentido la noticia. No sé qué pasa, no hablé con él de este tema con él, pero si él va a la Selección, voy a estar muy contento también. Pero no sé, nunca ha habido un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva, sería muy bueno porque es un entrenador muy bueno, pero es algo que no sé. No sé qué va a pasar".

También me han dicho que muchos te ven como un jugador que va a estar muchos años en las convocatorias de la Selección y que te ven como uno de los líderes del equipo en el futuro. ¿Tú te ves así también?

"Sí claro, yo me veo así. Es natural, ¿no? Estoy siendo parte de este ciclo y luego irán cambiando las cosas y al seguir en la selección, es algo natural ser un líder ahí y pasar experiencias para los demás".

Uno de los líderes también del equipo es Casemiro. No sé si se le echa más de menos en el campo o en el día a día en el vestuario. A lo mejor en las dos cosas...

"En todo, en todo. Hace mucha falta para nosotros, porque siempre nos ayudaba mucho tanto en el campo como fuera también. Porque somos jóvenes y necesitamos muchas cosas y él, por llevar mucho tiempo, igual que Marcelo, los dos siempre nos ayudaban y les echamos de menos a los dos".

En los últimos meses has protagonizado momentos muy importantes y muy bonitos pero en el Mundial viviste quizás el momento más duro de lo que llevas de carrera. No sé si con el tiempo como lo ves con perspectiva o qué recuerdas de la eliminación contra Croacia.

"Bueno, intento no recordarlo, pero es imposible. Es un poco triste porque yo venía haciendo un óptimo Mundial, venía jugando muy bien todos los partidos y ahí un penalti cambió un poco eso. Pero claro, hay que seguir, no hay que pensar en eso y hay que seguir haciendo las cosas bien, entrenar más con los penaltis porque sé que pronto volveré a tirar penaltis, porque es una cosa que hago bien y sé que me van a necesitar y tengo que estar listo ahí".

De hecho, en el Real Madrid los dos últimos penaltis se han fallado. Si te dijeran de tirar el siguiente, sin problemas.

"Sí, yo siempre estoy ahí para tomar la responsabilidad. Como en el Mundial. Cuando preguntaron quién quería tirar yo estaba ahí y siempre voy a estar. Nunca voy a eludir mis responsabilidades".

Bueno, esta semana tenéis dos partidos importantes para tratar de reducir distancias en La Liga, pero, a la vuelta de la esquina tenemos el regreso de la Champions. Y cuando uno habla de Champions y Real Madrid últimamente solo puede pensar en Rodrygo. No sé qué te pasa en esta competición que te transformas, pero es que se ve siempre la mejor versión de ti mismo.

"Sí, sí. Siempre ha sido una competición especial para mí. Antes incluso de jugarla y ahora jugando desde la primera vez he jugado todos los partidos, he sido importante para mí equipo, ya gané una Champions, es una competición especial y espero seguir haciendo las cosas bien, espero hacer un buen partido contra el Liverpool, pasar la eliminatoria y, quién sabe, no sé, ganar otra Champions, sería muy bonito".

¿Cómo ves esa eliminatoria contra el Liverpool? Ya jugasteis hace poco, no solo la final, también unos cuartos de final hace un par de años, pero ese año era el de la pandemia, no había público, y entiendo que no es lo mismo un estadio vacío que un Anfield apretando y lleno.

"Claro, claro. Va a ser muy difícil el partido allí, ya sabemos esto. Siempre jugar contra el Liverpool es difícil sea con afición o sin ella, pero con afición todavía más. Estamos listos, ya lo estamos preparando y esperamos hacer un gran partido".

Yo sostengo que el gol que marcaste el año pasado con el Chelsea, el del pase de Modric con el exterior, es un punto de inflexión en tu carrera. Desde entonces, se te ve con mucha confianza, has hecho muchos goles, participaste en remontadas importantes... no sé como lo viste tú y si estás de acuerdo con esto.

"Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue el gol más importante para mí porque yo vía haciendo partidos muy buenos pero me faltaba el gol y una vez que hice éste las cosas cambiaron y empecé a hacer muchos más goles, empecé a ser mucho más decisivo para mi equipo y era solo eso lo que me faltaba. Yo siempre lo hablaba con todos aquí. "Después de que salga mi primer gol, luego no voy a parar". Y fue lo que pasó y está pasando y espero marcar más goles importantes".

Marcas el gol que inicia la remontada con el Sevilla en un partido que prácticamente os da La Liga, marcas un doblete el día del Espanyol el día que ganáis el título y el colofón que fue la remontada con el Manchester City con esos dos goles históricos. ¿Qué recuerdas de ese día y qué puedes contarle a los madridistas? Porque entiendo que es un partido que a ti no se te va a olvidar jamás.

"Jamás, jamás. Recuerdo que estábamos muertos, nadie creía. Nuestra afición hasta nuestro primer gol tampoco creía porque nosotros en el campo lo intentábamos pero no creíamos mucho, pero después del primer gol empezamos a creer. La afición vino junto a nosotros y cuando dieron los seis minutos de descuento ya sabíamos que íbamos a remontar y yo fui muy feliz por marcar dos goles esa noche".

No sé qué pasa en el Bernabéu que cuando iniciáis una remontada tanto los jugadores del Madrid como los del equipo rival tienen la sensación de que el partido lo ganáis vosotros seguro.

"Sí, es algo que ya saben. El City tocaba mucho el balón y luego ya no tocaba más, no jugaban como estaban jugando y parece que ya sabían lo que iba a pasar porque pasó con el París, luego con el Chelsea y el City después".

Vamos ahora con algunas preguntas un poco diferentes para terminar. No sé si sabes lo que es "La Isla de las Tentaciones". Resumo rápido. Hay cinco parejas y a los chicos los meten en una casa con solteras y a las chicas con solteros y tienen que intentar no caer en la tentación porque si caen la pareja se puede romper. Imaginemos a Rodrygo en una casa con un representante del Chelsea, del Liverpool, de la Juve, del Bayern, del Barça... ¿podría Rodrygo caer en la tentación o se mantendría fiel al Real Madrid?

"No, sería fiel al Real Madrid".

Llevas ya casi cuatro años en Madrid. Con tanto partido, compromisos y periodistas pesados (mis disculpas) te ha dado tiempo a conocer un poco la ciudad, algo que quieras destacar de Madrid...

"Lo que más me gusta de Madrid son los restaurantes, son top".

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

"Ahora lo que más hago es jugar al póker. ¿Si se me da bien? Sí, sí. Siempre juego con mis amigos, tenemos una mesa allí, y siempre juego con ellos. ¿Neymar? Sí, se le da bien también".

Siendo tan joven lo has ganado prácticamente todo. ¿con qué sueña Rodrygo antes de irse a la cama?

"Ganar todo otra vez, ganar los títulos que me faltan y todo lo que ya gané, ganarlo muchas veces, es lo que pienso. Por eso sigo jugando".

¿Quién va a ser el próximo jugador del Real Madrid en ganar el Balón de Oro?

"Karim otra vez primero y luego Rodrygo (risas)".

Una entrevista normal yo la terminaría aquí, pero evidentemente hay un tema del que se está hablando mucho últimamente en el Real Madrid, que es lo que está pasando con Vinicius. Quería que le contaras un poco a los madridistas cómo se ve desde dentro la situación, cómo le ves a él, qué tipo de persona es Vinicius en el día a día... para que la gente pueda entender un poco mejor qué es lo que pasa y cómo es él como persona.

"Vinicius es muy tranquilo, está siempre sonriendo como vosotros podéis ver. Sobre este tema, sí que nos molesta un poco, no solo a Vinicius, a todos ahí dentro. Pero sentimos que ya no tenemos más qué hacer, no tenemos más fuerzas. Siempre hablamos y nada cambia. Yo particularmente no sé qué más hacer con este tema. Ya intento no hablar y viendo que otros hablan y nada cambia, yo no voy a hablar".