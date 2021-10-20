خاص | ديمبيلي يتجاهل برشلونة ويعرض نفسه على نيوكاسل

عرض مثير..

يعلم الجميع أن نادي نيوكاسل يونايتد دخل حقبة جديدة بعد أن تمكن صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من النادي مقابل 350 مليون يورو.

العديد من الأسماء ارتبطت بالفعل بالنادي الإنجليزي، وكان آخر المنضمين عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2022.

مصادر خاصة لـ جول أكدت أن وكيل اللاعب الفرنسي عرضه على نيوكاسل في ظل محاولات النادي الكتالوني لتجديد عقد اللاعب.

كيف كان رد نيوكاسل؟

وفقًا لما ذكرته صحيفة "Fichajes.com"، فإن نيوكاسل عرض "عرض ذهبي" على ديمبيلي، 15 مليون يورو راتبًا ومثلها مكافأة في حال إذا لم يجدد اللاعب عقده مع النادي الكتالوني ورحل مجاني الصيف المقبل.

وتأتي هذه الأنباء تزمنًا لما ورد عن مصادرنا، أن إدارة برشلونة تضغط على اللاعب من أجل التجديد خوفًا من أن يرحل بالمجان في نهاية الموسم الجاري.

ما هو موقف ديمبيلي من تجديد عقده؟

بحسب مصادرنا فإن اللاعب حتى الآن لم يرد على عرض النادي للتجديد لمدة 2-3 سنوات وهناك غضب في برشلونة بسبب ذلك، ويشتبهون في أن ديمبيلي يعرض نفسه على أندية مختلفة في أوروبا ويؤكدون أن أحد هذه الأندية هو نيوكاسل.

المفاوضات بين الطرفين تبدو صعبة، في ظل رغبة إدارة النادي الكتالوني في خفض راتب ديمبيلي الأمر الذي يرفضه وكيله، بالإضافة إلى أن برشلونة يرى أنه لم يحقق من ديمبيلي الاستفادة الفنية التي تناسب المبلغ الضخم الذي دفعه للتعاقد معه.

اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا انضم إلى برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 مقابل 96.8 مليون جنيه إسترليني، لكن حتى الآن لم يتمكن من إثبات نفسه بالقدر الكافي، بسبب كثرة إصاباته التي أثرت على مسيرته.

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