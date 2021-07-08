خاص | ديباي يضحي براتبه من أجل برشلونة

ديباي لا يريد سوى اللعب لبرشلونة أما بالنسبة للأموال فهذا الأمر لا يهم اللاعب كثيرًا

يعلم الهولندي ممفيس ديباي منذ اليوم الأول الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها النادي الكتالوني ورغم ذلك قرر التنازل والتوقيع مع النادي.

في 19 يونيو أعلن نادي برشلونة، قدوم اللاعب الهولندي إلى صفوف الفريق قادمًا من فريق ليون في صفقة انتقال حر.

وكشفت مصادر جول أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا وقع مع النادي بعد قبوله تخفيض كبير لراتبه مقارنة بالعرض الأول.

ما هي تفاصيل ما حدث بين الإدارة وممفيس ديباي؟

في ظل أزمة برشلونة الراهنة واتباع سياسة تخفيض رواتب، تعاقد النادي مع مفييس ديباي وحسب مصادرنا فإن النادي الكتالوني اقترح في البداية عقدًا بقيمة 7 ملايين يورو صافيًا لكل موسم، مع متغيرات على حسب الأهداف، وكان عرضًا جيدًا وافقت عليه جميع الأطراف.

لكن بعد أيام قليلة، وجد النادي نفسه في موقف يضطر فيه إلى تعديل الاقتراح بسبب الأزمات المالية، وأبلغ اللاعب أنه لا يمكن للنادي أن يقدم له أكثر من 5 ملايين.

لا أحد يحب خفض راتبه، لكن ممفيس كان يفكر فقط في برشلونة ومدربهم، الذي حاول ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتحقق الطلب في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المهاجم الهولندي ذلك بوضوح شديد خلال بطولة أمم أوروبا: "أريد أن ألعب لرونالد كومان"، واانتهى به الأمر بقبول الاقتراح الأخير 5 ملايين صافي في الموسم، أي 30٪ أقل مما وضعه برشلونة في البداية على الطاولة.

إيريك جارسيا.. ضحية آخرى لأزمات برشلونة المالية

قد حدث شيء مشابه مع الإسباني إريك جارسيا، الذي وافق على راتب مع مجلس الإدارة برئاسة كارليس توسكيتس في يناير، ثم كان عليه قبول تخفيض كبير بعد فوز جوان لابورتا في انتخابات في شهر مارس الماضي.

وضم برشلونة جارسيا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع السيتي، وأعلن أن عقده يمتد لخمس سنوات بشرط جزائي 400 مليون يورو.

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