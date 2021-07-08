رونالد كومان مدرب نادي برشلونة يحدد المركز الذي سيلعب فيه ميسي خلال الموسم المقبل، رغم عدم توقيعه رسميًا حتى الآن.

رغم انتهاء عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، وعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين حتى الآن للتوقيع على عقد جديد، إلا أن الصحف الإسبانية والمقربة من النادي الكتالوني كشفت كيف يفكر الهولندي رونالد كومان في الشكل التكتيكي للفريق خلال الموسم المقبل بوجود "البرغوث".

ومع إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي الطويلة، ورحيل البرتغالي ترينكاو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، فإن الجهة الهجومية اليمنى لنادي برشلونة ستكون خاوية تمامًا، على الأقل حتى تعافي الفرنسي.

أما على الناحية اليسرى، فمن المرجح أن يبدأ أنسو فاتي الموسم الجديد مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى التعاقد مع ممفيس ديباي، الرجل الذي لطالما رغب كومان في التعاقد معه.

ورغم رغبة ديباي في اللعب كمهاجم صريح، إلا أن تعاقد برشلونة مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو فإن الهولندي قد لا يتمكن من شغل هذا المركز.

ما هو دور ميسي في خطة برشلونة الهجومية خلال الموسم المقبل؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن كومان يفكر أن يبدأ موسمه الثاني مع برشلونة بالعودة للاعتماد على طريقة 4-3-3، مع ثلاثي هجومي يشغل فيه ميسي الجناح الأيمن، وأجويرو في مركز رأس الحربة، وديباي على الجانب الأيسر.

ميسي يعرف بالفعل كيف يلعب إلى جانب أجويرو، الذي يعد واحدًا من أصدقائه المقربين، والفترة الأولى من الموسم ستكشف كيف سيتصرف ديباي وإذا ما كان قادرًا على خلق تفاهم مع ميسي وأجويرو.

لكن إذا ما استعاد أنسو فاتي لياقته، ولم يتمكن ديباي من التأقلم، فقد يتمكن اللاعب الشاب من العودة لمكانه سريعًا في الجناح الأيسر.

وفيما يخص أنطوان جريزمان، فإن كومان بالفعل أجلس اللاعب على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد في مباراتي الذهاب والإياب خلال الموسم الماضي من الدوري الإسباني، والآن مع المزيد من المنافسة ستكون فرصه أقل للعب، والباب مفتوح على مصراعيه لرحيله عن برشلونة.

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