جورجينيو: لا أعرف مصير ساري

ساري قريب من يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جورجينيو، لاعب تشيلسي، أنه لا يعلم مصير مدربه ماوريتسيو ساري بعد التقارير التي ربطته بتولي القيادة الفنية ليوفنتوس في الأيام القادمة.

التقارير الإعلامية تحدثت عن اتفاق وشيك بين يوفنتوس وساري لخلافة ماسيمليانو أليجري كمدرب للسيدة العجوز سيتم الإعلان عنه الأيام المقبلة.

وقال جورجينيو مع "راي": "لا أعرف، سنرى ما هو اختياره، أنا تركيزي منصب على إيطاليا في الوقت الراهن".

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🏆 نهائي دوري الأمم الأوروبية

🇵🇹 🆚 🇳🇱

⌛️ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

📍 بورتو

🏟 الدراجاو

📺 beIN Sports 1HD



نهائي له طابع خامس.. المهاجم الأقوى في العالم حاليًا يقابله المدافع الأصلب.. لمن تكون الغلبة؟ 👀 pic.twitter.com/XioWTAEgG3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

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وأكمل: "رحيله سيكون أمراً حزيناً لأن برأيي قام بعمل طيب، حصلنا على المركز الثالث وفزنا بالدوري الأوروبي وبلغنا نهائي الكاراباو رغم الانتقادات".

وواصل الإيطالي البرازيلي: "كان موسماً أولاً طيباً في تشيلسي، جمهور نابولي يحبه، سيغضبون إذا ذهب ليوفي، سيرون الأمر كخيانة".

جورجينيو شارك مساء السبت في انتصار إيطاليا العريض على اليونان بثلاثية نظيفة ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.