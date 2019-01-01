خاص جول - رئيس نادي أحد يكشف حقيقة التفاوض مع الحضري وإكرامي

رئيس نادي أحد سعود الحربي الذي كشف لنا حقيقة هذه المفاوضات مع الثنائي المصري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تناقلت العديد من التقارير المحلية أنباء عن دخول الثنائي المصري عصام الحضري وشريف إكرامي حارس المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، ضمن حسابات نادي أحد السعودي.

وتواصل جول مع رئيس نادي أحد سعود الحربي الذي كشف لنا حقيقة هذه المفاوضات مع الثنائي المصري.

ونفى رئيس نادي أحد أن تكون إدارة ناديه قد بدأت في التفاوض مع كلا الحارسين من أجل دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان نادي أحد قد تعاقد مع الحارس المغربي زهير لعروبي حارس مرمى نادي الوداد المغربي السابق في الصيف الماضي، وبالتحديد قبل بداية الموسم.

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🗓️2009#يوفنتوس واجه #الاتحاد في جدة في حفل اعتزال حمزة إدريس، وتعادل الفريقين بهدفين لهدفين.



🗓️2012#يوفنتوس واجه #الهلال في الرياض في حفل اعتزال محمد الدعيع، وانتصر زعيم إيطاليا، بسبعة أهداف لهدف. pic.twitter.com/HXhoaxheSU — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 16, 2019

يُذكر أن نادي أحد يحتل حالياً المركز الأخير في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط.