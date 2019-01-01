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خاص جول - رئيس نادي أحد يكشف حقيقة التفاوض مع الحضري وإكرامي

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رئيس نادي أحد سعود الحربي الذي كشف لنا حقيقة هذه المفاوضات مع الثنائي المصري

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تناقلت العديد من التقارير المحلية أنباء عن دخول الثنائي المصري عصام الحضري وشريف إكرامي حارس المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، ضمن حسابات نادي أحد السعودي.

وتواصل جول مع رئيس نادي أحد سعود الحربي الذي كشف لنا حقيقة هذه المفاوضات مع الثنائي المصري.

ونفى رئيس نادي أحد أن تكون إدارة ناديه قد بدأت في التفاوض مع كلا الحارسين من أجل دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي.

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وكان نادي أحد قد تعاقد مع الحارس المغربي زهير لعروبي حارس مرمى نادي الوداد المغربي السابق في الصيف الماضي، وبالتحديد قبل بداية الموسم.

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يُذكر أن نادي أحد يحتل حالياً المركز الأخير في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط.

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