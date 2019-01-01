ألكاسير: لم أشعر بأهميتي في برشلونة

مهاجم النادي الكتالوني السابق يكشف السبب وراء قراره بالرحييل

كشف باكو ألكاسير، مهاجم بروسيا دورتموند، عن السبب وراء رحيله عن صفوف برشلونة.

ألكاسير رحل إلى دورتموند معارًا في بداية الموسم قبل أن يفعل أسود الفيستيفال بند أحقية الشراء.

وقال ألكاسير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "حظيت بثقة كبيرة في بروسيا دورتموند ومنحني المدرب فرصًا أكبر لإثبات قدراتي ولذلك لعبت بمستوى جيد".

وتابع: "شعرت في دورتموند أنني لاعب هام للفريق، وهو أمر غاب في برشلونة وهذا ما تسبب في تراجع مستواي، وخاصة وأنني انتظرت 3 أشهر لأسجل أول أهدافي مع الفريق وهذا كثير".

ألكاسير أكد أنّ المنافسة في البوندسليجا معقدة هذا الموسم مشيرًا إلى أنّ بايرن ميونخ لن يتخلى عن البطولة بسهولة.

وحول رأيه في عثمان ديمبيلي وأزمة تأخره عن تدريبات البلوجرانا، علّق: "في برشلونة يجب أن تبقى 24 ساعة لأجل كرة القدم ولا تهتم بأي شيء آخر، أعتقد بوجود لاعبين خبرة في النادي الكتالوني فإن عثمان لن يعاني".

واختتم:"لا أستطيع الآن أن أحدد من المرشح الأبرز للفوز بالليجا ودوري أبطال أوروبا لأننا في يناير، ولكني مندهش من تراجع نتائج ريال مدريد للغاية".

ألكاسير سجل 13 هدفًا في 16 مباراة لعبها بقميص بروسيا دورتموند في جميع المسابقات.