خاص جول | برشلونة يعود لخطة فيليبي لويس

ما هي خطة النادي الكتالوني لدعم مركز الظهير الأيسر؟

عاد نادي برشلونة إلى خطته الأولى بالتعاقد مع فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، لأجل دعم مركز الظهير الأيسر.

برشلونة لا يمتلك سوى جوردي ألبا الذي حصل على عقد جديد حتى 2023.

وعلم Goal أنّ برشلونة عاد مرة أخرى للتفكير في التعاقد مع لويس بالمجان بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس، إذ سيكون بديلًا مناسبًا لالبا.

ورغم أنّ البرازيلي يصل إلى عامه الـ 34 في أغسطس المقبل لكنّه يمتلك الخبرة الكافية كما لا يمانع الجلوس على مقاعد البدلاء أغلب مباريات الموسم.

الملك المصري محمد صلاح 👑🇪🇬

سجل 4 أهداف خلال 11 مباراة مع ليفربول في دوري الأبطال ⚽️🏆#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/oCXsSxiq5f — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

وحتى الآن لم يجد لويس أي عرض من نادي آخر للانضمام له بعد رفض أتلتيكو مدريد منحه عقدًا آخر.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد حاول التعاقد مع البرازيلي في الصيف الماضي ولكن الروخي بلانكوس رفض التفريط في اللاعب.