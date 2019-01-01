رسمياً | ألبا يجدد لبرشلونة حتى 2024 وشرط جزائي ضخم

الشريك الأفضل للأرجنتيني ليونيل ميسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد الظهير الأيسر، الإسباني جوردي ألبا، حتى صيف 2024.

وطالت المفاوضات بين اللاعب وإدارة الفريق الكتالوني، وسط بعد التقارير التي أشارت إلى احتمالية رحيله، ليجدد تعاقده وينهي الجدل.

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¡@JordiAlba renueva su contrato con el FC Barcelona hasta el año 2024!

Todos los detalles 👉 https://t.co/osqUZrPjvB

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/VJ3H6vYLMp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 28, 2019

وتم وضع شرط جزائي في عقد اللاعب الإسباني مقابل 500 مليون يورو.

وحقق ألبا 14 لقبًا مع الفريق الكتالوني، ويقضى موسمه السابع بقميص الفريق عقب انضمامه من صفوف فالنسيا.

وخاض الظهير الأيسر 282 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، حيث يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل شريك له، بعدما صنع 20 هدفًا له، في جميع المسابقات.

الانتصارات تجلب الاستقرار 👌

✍️ جوردي ألبا يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2024 🔴🔵 pic.twitter.com/nB8NVzzy0K — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

وخاض ألبا 67 مباراة دولية بقميص المنتخب الإسباني حقق خلالها لقب يورو 2012، فكان هدفه الدولي الأول في مواجهة إيطاليا بالمباراة النهائية.

وتواجد اللاعب البالغ 29 عامًا، في قائمة التشكيل المثالي للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-15.