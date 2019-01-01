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رسمياً | ألبا يجدد لبرشلونة حتى 2024 وشرط جزائي ضخم

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الشريك الأفضل للأرجنتيني ليونيل ميسي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد الظهير الأيسر، الإسباني جوردي ألبا، حتى صيف 2024.

وطالت المفاوضات بين اللاعب وإدارة الفريق الكتالوني، وسط بعد التقارير التي أشارت إلى احتمالية رحيله، ليجدد تعاقده وينهي الجدل.

وتم وضع شرط جزائي في عقد اللاعب الإسباني مقابل 500 مليون يورو.

وحقق ألبا 14 لقبًا مع الفريق الكتالوني، ويقضى موسمه السابع بقميص الفريق عقب انضمامه من صفوف فالنسيا.

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وخاض الظهير الأيسر 282 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، حيث يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل شريك له، بعدما صنع 20 هدفًا له، في جميع المسابقات.

وخاض ألبا 67 مباراة دولية بقميص المنتخب الإسباني حقق خلالها لقب يورو 2012، فكان هدفه الدولي الأول في مواجهة إيطاليا بالمباراة النهائية.

وتواجد اللاعب البالغ 29 عامًا، في قائمة التشكيل المثالي للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-15.

 

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