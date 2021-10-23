خاص | "جوارديولا كان يجعل قائد الفريق يضع التشكيل!"

جوارديولا قبل أن يعرفه العالم

يروي جاي أسولين، لاعب أكاديمية برشلونة "لاماسيا" السابق عن المدرب الكتالوني، بيب جوارديولا عندما كان مدربًا للفريق الرديف قبل أن يعرفه العالم ويتم تصعيده لتدريب الفريق الأول وقيادته نحو البطولات.

وجاء ذلك خلال حوار صحفي خاص أجراه لـ جول، متحدثًا عن الفترة التي تدرب فيها تحت قيادة جوارديولا.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ظهر في أكاديمية الفريق الكتالوني منذ أن كان بالـ 12 من عمره ورحل في عام 2010، قبل أن يلعب للفريق الأول.

ماذا قال أسولين؟

حكى أسولين موقفًا لجواديولا عندما كان مدربًا لفريق "برشلونة ب"، وقال: "كنا نلعب ملحق التصفيات في الدوري الإسباني، وأتذكر المباراة الأخيرة، لقد تعادلنا في مباراة الذهاب خارج الأرض وكنا متوترين للغاية".

وأضاف: "في الجلسة التدريبية الأخيرة ، قال جوارديولا للقائد: 'أنت تختار الفريق، أنتم تختارون اللاعبين، لا أهتم بأي منكم يلعب لأنني أثق بكم بنسبة 100% وأنا أعلم أنكم ستفوزون. اختر الفريق وأنا سأجلس وأستمتع بنفسي".

ما هو المختلف في جوارديولا عن المدربين الآخر؟

أوضح أسولين أنّ ما فعله جوارديولا في ذلك اليوم لم يشهده في تاريخه كلاعب، حيث قال: "إنه شيء لايزال معي ومازلت أتذكره، لم أسمع ذلك من أي مدرب منذ ذلك الحين".

وأردف: "أردنا جميعًا اللعب آنذاك، وكان على القائد أن يختار لكن التجربة لاتزال معي".

وأتم حديثه: "إذا كان هناك شيء واحد يحبه المدربين، فهو اختيار الفريق!".

الجدير بالذكر أنّ المهاجم الشاب كان يمتلك مستقبل باهر وعند تصعيد جوارديولا لقيادة الفريق الأول، حرص على تصعيد أسولين البالغ من العمر 16 عامًا حينها لكن باغتته إصابة في الركبة ليعاني تحت قيادة لويس إنريكي كمدرب للفريق الرديف ثم يرحل إلى مانشستر سيتي.

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