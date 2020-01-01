خاص | الجنسية الصينية قد تمنع الهلال من التعاقد مع تيشيرا

تيشيرا قد لا ينتقل للهلال بسبب وعد الاتحاد الصيني.

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، حول رغبة نادي الهلال للتعاقد مع البرازيلي أليكس تيشيرا، لاعب فريق جيانجسو الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل الثنائي كارلوس إدواردو وعمر خربين.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن تيشيرا يريد مغادرة الصين إلى الهلال، ولكن الصفقة بها بعض الصعوبات، التي ربما تعيق الاتفاق بين النادي واللاعب، خاصة وأن اللاعب سينهي عقده بنهاية العام الحالي.

وعلم "جول" من مصادر مقربة من اللاعب، أن تيشيرا يرغب بالفعل في الانتقال إلى الهلال، ولكنه سينتظر إلى نهاية عقده في ديسمبر 2020 وبعدها سيقرر وجهته.

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المصادر أكدت على أن تيشيرا سينتظر إلى شهر ديسمبر، بسبب حصوله على وعد من الاتحاد الصيني لكرة القدم، بالحصول على الجنسية الصينية، وتمثيل المنتخب مستقبلًا.

اللاعب البرازيلي سينتظر إلى ديسمبر، وفي حالة حصوله على الجنسية الصينية، قد يستمر في الصين، وإذا لم يحصل عليها سيكون انتقاله للهلال هو الخيار الأمثل.

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تيشيرا يلعب في مركز الجناح الأيسر، كما يستطيع اللعب في عمق الهجوم، ولعب في صفوف شاختار الأوكراني، قبل قراره بالانتقال إلى الدوري الصيني.