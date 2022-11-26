خاص | تشافي: أداء قطر كان محبطًا ولهذا السبب رفضت تدريب البرازيل

تشافي يعلق على هزيمة الأرجنتين وأداء ميسي

علق تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، على أداء منتخب قطر ببطولة كأس العالم 2022، وخروجه المبكر من منافسات البطولة كما كشف سر رفضه لقيادة البرازيل.

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وقال تشافي في حواره الخاص مع موقع "جول": "كان أداء قطر محبطًا، أعرفهم جيدًا وأعتقد أنهم لم يظهروا أفضل فريق لهم".

وتطرق للحديث عن أداء المنتخبات الآسيوية الأخرى المشاركة في البطولة قائلًا: "اليابان تنافس بقوة وكوريا الجنوبية ومثلهم إيران".

وتابع: "كرة القدم متكافئة جدًا وهي تظهر في هذه البطولة، ويمكن للفرق الآسيوية الفوز على أوروبا أو فرق أمريكا الجنوبية".

وعند سؤاله عن رفضه لعرض تدريب منتخب البرازيل العام الماضي، أجاب: "لقد كانت فرصة غير متوقعة تمامًا لقد تحدثت معهم من خلال وكيل أعمالي، وأتيحت لي الفرصة للانضمام إلى طاقم تدريب المدرب تيتي والعمل معهم، لكنني أردت أن أكون المدير الفني وانتظرت فرصتي لأكون في برشلونة".

وواصل نجم إسبانيا السابق حديثه قائلًا: " أريد أن أكون في أفضل نادٍ في العالم وهذا في قلبي أنا هناك وأستمتع بنفسي وأحاول تغيير الوضع في برشلونة".

وأضاف: "عرض تدريب البرازيل كمدرب مساعد كان غير متوقعًا وتاريخيًا ولكنني رفضته لأنني أردت أن أصبح مدربًا رئيسيًا ".

وعن توقعاته لبطل بطولة كأس العالم قطر 2022، قال تشافي: " أتمنى أن يكون إسبانيا، لكن من الصعب التكهن، إذا شاهدت المباريات كل شيء متوازن".

وكشف عن توقعاته للفرق المفضلة قائلًا: " فرنسا والبرازيل والأرجنتين، لكنني أؤمن كثيرًا بميسي وفريقه سنرى".

وأوضح مدرب برشلونة: "ربما تكون فرصة ميسي الأخيرة الآن لديهم المزيد من الضغط لأنهم خسروا المباراة الأولى، لقد حدث ذلك لنا في جنوب إفريقيا، وهذا يمنحك المزيد من الضغط والتوتر لكن أعتقد أنه بإمكانهم فعل ذلك، يمكنهم الفوز على المكسيك وبولندا، الأمر لا يعتمد فقط على ميسي بل على الأرجنتين أيضًا".

وأختتم تصريحاته قائلًا: "من الصعب التكهن لأن اليابان تغلبت على ألمانيا والسعودية على الأرجنتين، ومنتخب المغرب صعب وإيران فازت على ويلز الجميع يتنافس والجميع منظمون".

جدير بالذكر أنّ تشافي حقق كأس العالم مع إسبانيا في 2010.