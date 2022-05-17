خاص | برشلونة يتفق على الشروط الشخصية مع رافينيا

علم "GOAL" أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع جناح نادي ليدز، النجم البرازيلي رافينيا، حول الشروط الشخصية.

وكانت التقارير قد ربطت تواجد اللاعب في النادي الكتالوني الفترة الماضية بشدة، ويبدو أن الصفقة في طريقها للحسم.

لكن المفاوضات تم تعليقها من جانب النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل حاجة الفريق للتركيز في المواجهة الأخيرة القادمة ضد برينتفورد.

ماذا عن الاتفاق مع برشلونة؟

الجناح البالغ من العمر 25 عامًا، الذي خاض سبع مباريات دولية كبيرة، يمثله نجم برشلونة السابق ديكو، الذي يعمل معه منذ يونيو 2021.

وتم التواصل مع ليدز من خلال اللاعب الدولي البرتغالي السابق، حيث أوضح الفريق أنهم لن يدخلوا في مناقشات كاملة إلا بعد انتهاء موسمهم المحلي بعد رحلة برينتفورد يوم الأحد.

Raphinha is in talks with Barcelona over a summer move 🥶 pic.twitter.com/mFFIEvZvXm — GOAL (@goal) March 30, 2022

ويأمل رافينيا في توجيه فريقه الحالي إلى بر الأمان، ولكن سيتم تفعيل تخفيض كبير في قيمته إذا ما هبط ليدز يونايتد لدوري الدرجة الأولى.

ففي تلك الحالة سيحصل برشلونة على خدمات اللاعب البرازيلي مقابل 25 مليون يورو فقط مع نهاية الموسم.

ماذا عن رغبة اللاعب؟

لم يقدم النادي الإسباني عرضًا رسميًا بعد على الطاولة، لكن رافينيا أوضح لمن هم في ليدز أنه يريد الرحيل، مع فشل الجهود المبذولة لإجباره على تمديد التعاقد.

لكن المشكلة في إتمام الصفقة هي الأوضاع المالية لبرشلونة، فعلى الرغم من رحيل كوتينيو، إلا أن الفريق بحاجة لتقليل فاتورة الرواتب وجني الأموال لتحسين أوضاعه.

انتقال رافينيا قد يكون مشروطًا بموقف عثمان ديمبيلي الحائر مع الفريق، حيث لم يعلن حتى الآن ما سيقوم بعمله، مع وجود اهتمام مكثف من البلوجرانا للإبقاء عليه.

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