خاص | "أمر طبيعي" .. مصدر في النصر يعلق على جدل الحارس الخاص لـ"ردع" علي البليهي

رجل وقف في وسط ملعب الأول بارك جلب السخرية للنصر، فما هو السر؟

SHAHID

سخرية واستهزاء بصورة كبيرة انهال بها جمهور نادي الهلال خلال الساعات الماضية على نادي النصر، على خلفية خطاب منتشر، لاستحداث وظيفة جديدة بملعب الأول بارك، قبل ديربي العاصمة.

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الديربي أقيم أول أمس الجمعة، على استاد الأول بارك، وانتهى بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وتداول جمهور وناشطون عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورة خطاب، يدّعون أنه من إدارة النصر لموظفي النادي للبحث عن حارس خاص لمراقبة علي البليهي؛ مدافع الزعيم، طوال اللقاء وحماية وسط الملعب من أي غرسة جديدة قد يقوم بها بين الشوطين أو بعد انتهاء المباراة.

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لكن نفى مصدر مسؤول في العالمي صحة هذا الخطاب، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"كووورة": "لم يتم استحداث أي وظيفة، ووجود رجل الأمن أمر طبيعي في كل المباريات، وهو من اختصاص إدارة ملعب الأول بارك".

وأضااف مستاءً: "الخطاب المنتشر يفتقر لجميع أساسيات الخطاب، ومن قام بفبركته ليس سوى شخص جاهل".

يذكر أن البليهي كان قد غرس علم ناديه في وسط ملعب النصر بعد إقصائه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وهو الموقف الذي تسبب في اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، تطورت لعقوبات من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

SHAHID