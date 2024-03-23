خاص| أسطورة يوفنتوس لـ"جول": لامين يامال هو الأفضل في العالم يليه أمل ريال مدريد!

أحد أهم لاعبي البيانكونيري في القرن الحادي والعشرين..

أشار كلاوديو ماركيزيو نجم يوفنتوس السابق وأحد أكثر من حققوا الألقاب مع البيانكونيري في تصريحات خاصة لـ"جول" إلى رأيه في أفضل المواهب حول العالم.

وأكد ماركيزيو أن الموهبة الأفضل عالميًا بالنسبة للاعبين الصاعدين هو لامين يامال لاعب برشلونة، يليه إندريك نجم بالميراس الذي سيبدأ تجربته في ريال مدريد من الموسم القادم، ثم التركي كنان يلدز لاعب يوفنتوس.

ووصف ماركيزيو إندريك بأنه "استثمار رائع لريال مدريد" كما أشار إلى أن يلدز يتحلى بموهبة ممتازة.

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لكنه أشار إلى أن الأفضل هو لامين يامال قائلًا: "يا له من فتى.. إنه يلعب لبرشلونة الذي لم يعد كبيرًا كما كان، لكنه يظهر كم يملك من موهبة عظيمة".

وسجل لامين يامال 6 أهداف في أول موسم يبدؤه منذ المباراة الأولى مع برشلونة خلال 43 مباراة حمل فيها ألوان البلوجرانا، ويعتبر على نطاق واسع أبرز المرشحين لنيل جائزة الفتى الذهبي 2024.