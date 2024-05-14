خاص | بعد الاتهامات الجماهيرية .. كريستيانو رونالدو أمام "المنشطات" قبل ديربي النصر والهلال

ماذا حدث داخل مقر نادي النصر؟..

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"استثناء كريستيانو رونالدو!".. هكذا زعمت بعض الجماهير الرياضية السعودية؛ بشأن عدم خضوع الأسطورة البرتغالية، لـ"فحص" الكشف عن المنشطات، منذ الانضمام إلى نادي النصر.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى نادي النصر في يناير من عام 2023؛ وفي عقد لمدة موسين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

وبعد هذه الاتهامات والمزاعم الجماهيرية.. ردت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بأنها لا تستثني الأسطورة البرتغالية أو أي لاعب آخر، ناشط في دوري روشن للمحترفين، وأن الاختيار بعد المباريات، بتم بشكل عشوائي ومن خلال القرعة.

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ويبدو أن رد اللجنة، لم يكن من خلال البيانات والتصريحات فقط؛ بل قامت بذلك بشكل عملي على أرض الواقع؛ وذلك بعد زيارتها لمقر نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لمصادر موقع "كووورة"، قامت اللجنة باستدعاء كريستيانو رونالدو؛ من أجل إجراء فحص الكشف عن المنشطات؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال، والمقرر مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

المصادر كشفت عن أن اللجنة، خلال زيارتها إلى مقر النصر، قامت أيضًا باستدعاء النجم البرتغالي الآخر أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول؛ لنفس السبب.

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