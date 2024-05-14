تحرك جديد .. "المنشطات" تفحص نجوم النصر في مقر النادي قبل ديربي الهلال

لجنة الرقابة على المنشطات تزور نادي النصر..

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تواجدت لجنة الرقابة على المنشطات، داخل مقر نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير، أمام الهلال.

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النصر يواجه الهلال، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قامت اللجنة بـ"اختيار" عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لإخضاعهم إلى فحص المنشطات، خارج المنافسات.

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ولم يتم ذكر أسماء اللاعبين الذين خضعوا لفحوصات المنشطات، من الفريق النصراوي، خلال زيارة اللجنة إلى مقر النادي، مساء اليوم الثلاثاء.

الصحيفة كشفت عن أن اللجنة، تقوم بـ"زيارات ميدانية" إلى مختلف أندية دوري روشن السعودي، في هذه الأيام، في تحرك جديد ضمن برنامج مكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن نادي النصر، خسر لقب دوري روشن رسميًا، لمصلحة الغريم الهلالي؛ وتتبقى له فرصة أخيرة للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلتقي الزعيم، في المباراة النهائية.

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