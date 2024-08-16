خاص | "وافق على احتراف لاعب وتمسك بالآخر" .. الاتحاد يحسم موقفه من العروض الأوروبية

تم اتخاذ القرار النهائي..

حسمت إدارة نادي الاتحاد السعودي، "موقفها" من احتراف عدد من لاعبيها المحليين، في الملاعب الأوروبية، خلال الميركتو الصيفي الحالي.

الساعات الماضية شهدت تأكيدات على تلقي متوسط الميدان فيصل الغامدي والجناح الهجومي مروان الصحفي، ثنائي نادي الاتحاد، عرضًا لـ"الاحتراف" في نادي بيرشكوت البلجيكي.

وفي هذا السياق.. علم موقع "كووورة"، مساء اليوم الجمعة، أن الإدارة الاتحادية وافقت بالفعل على رحيل فيصل الغامدي؛ من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

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فيصل البالغ من العمر 23 سنة، يلعب في صفوف الاتحاد منذ صيف 2023، عندما انضم إليه قادمًا من نادي الاتفاق السعودي؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر، في 31 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

أما الاسم الاتحادي الآخر المطلوب للاحتراف - كما وصل إلى كووورة -؛ هو أحمد الغامدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، البالغ من العمر 22 سنة فقط.

وبخصوص ملف أحمد الغامدي.. رفض مسؤولو الاتحاد "التخلي عنه"؛ حيث تمسكوا ببقائه في صفوف الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ خاصة مع اعتماد المدير الفني الفرنسي لوران بلان عليه.

جدير بالذكر أن أحمد الغامدي بدأ مسيرته الكروية في كندا، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية في صيف 2020 من بوابة نادي الاتفاق، ومنه إلى الاتحاد في يناير من عام 2024، والذي مثّله في 15 مباراة رسمية، مسجلًا هدفين وصانعًا مثلهما.