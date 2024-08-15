"تحدٍ صريح لرغبة لوران بلان" .. موافقة بلانيس ودومينجوس سواريز على رحيل ثنائي الاتحاد

القرار تم اتخاذه من مسؤولي نادي الاتحاد..

في مفاجأة جديدة.. يودع نادي الاتحاد السعودي وجمهوره، خلال الساعات القليلة القادمة، "اثنين" من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد يستهل موسمه الرياضي الجديد 2024-2025، يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، وافق البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، على رحيل فيصل الغامدي ومروان الصحفي، ثنائي الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت مساء اليوم الخميس، عن أن الثنائي لن يشاركا في مباراة العميد الاتحادي "الودية"، مساء غدٍ الجمعة، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية؛ من أجل إتمام إجراءات رحيليهما.

وأعلنت الصحيفة أن الغامدي والصحفي، سينتقلا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت البلجيكي؛ ضمن مشروع احتراف عدد من اللاعبين السعوديين في الخارج.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي أعلن في وقتٍ سابق، رفض الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، فكرة رحيل الغامدي والصحفي، مشددًا على أنهما من أهم عناصر الفريق الأول، في الموسم الجديد.