خاص | الأهلي والشباب يتنافسان على ضم مدافع الهلال

الأهلي والشباب يغريان الهلال للتعاقد مع العليان

يتنافس ناديي الأهلي والشباب، على التعاقد مع مد الله العليان، مدافع نادي الهلال، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم دفاعات الفريقين.

الأهلي يبحث عن التعاقد مع مدافع لتدعيم صفوفه، في ظل الأزمات الدفاعية التي تواجه الفريق خلال الفترة الماضية، وهو نفس الحال لفريق نادي الشباب.

الصراع العربي وشراسة المنافسة .. تقييم قرعة دوري أبطال آسيا 2021

وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة الأهلي رفعت عرضها إلى 8 ملايين ريال سعودي، مقابل شراء المتبقي من عقد اللاعب، وليس التوقيع معه بنظام الإعارة، كما قدم عرضًا سابقًا.

كما تقدم نادي الشباب بعرض إلى نادي الهلال، من أجل الحصول على خدمات مد الله العليان، مقابل 2 مليون ريال، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد عبد الله الحمدان لصالح نادي الهلال.

ومن جانبها، ترفض إدارة الهلال التخلي عن مد الله العليان، في حال لم يتم قدوم حمد اليامي لاعب القادسية الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التوقيع معه سابقًا.

ووقع نادي الهلال مع حمد اليامي ظهير القادسية، بعد دخوله الفترة الحرة، لينتقل إلى نادي الهلال بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر، حيث يسعى مسؤولي الزعيم للتوصل لاتفاق مع القادسية لاتفاق لشراء المدة المتبقية من عقد اليامي.