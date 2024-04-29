خاص | بعد اشتباكات أبوظبي .. مشجع الاتحاد يحضر مفاجأة جديدة لعبدالرزاق حمدالله

حلقة جديدة من مسلسل مشجع الاتحاد مع حمدالله..

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يجهز فيصل العبود، مشجع نادي الاتحاد السعودي، صاحب الأزمة الشهيرة مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مفاجأة جديدة للاعب.

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العبود اشتبك مع حمدالله، خلال مباراة الاتحاد والهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ حيث انتشرت بعض اللقطات تظهر اعتداءه على اللاعب بـ"العصا".

الشرطة الإماراتية تدخلت وقتها؛ حيث كاد الأمر أن يتطور ويصل إلى النيابة العامة؛ لولا التوصل إلى حل ودي بين النجم المغربي والمشجع الاتحادي.

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وفي هذا السياق.. أعلن العبود في تصريحات خاصة مع موقع "كووورة"، حضوره كلاسيكو المملكة الكبير بين الاتحاد والهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة"، والمقرر في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

فيصل العبود قال اليوم الإثنين: "أنا من عشاق نادي الاتحاد، وعبدالرزاق حمد الله أحد نجوم الفريق الأول.. لذلك سأحضر؛ لدعمه في مباراة الغد".

ونفى المشجع الاتحادي، الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار من النيابة بـ"القبض عليه"، أو منعه من دخول المباريات؛ مكذبًا أيضًا الاتهامات الموجهة إليه، باقتحام غرفة ملابس العميد، بعد نهاية كلاسيكو السوبر.

وأشار العبود، إلى أن أحد إداريي نادي الاتحاد، طلب منه التقاط صور مع حمدالله؛ إلا أنه رفض ذلك، بسبب قيام اللاعب بـ"رش المياه" عليه، مؤكدًا في نفس الوقت على انتهاء الأزمة، بعد ساعتين فقط من الواقعة.

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