خاص | آرسنال يحسم صفقة لاعب وسط ريال مدريد

أرسنال أصبح على بعد خطوة لضم أوديجارد

نجح نادي أرسنال الإنجليزي في إبرام صفقة انتقال النرويجي، مارتن أوديجارد إلى صفوف الفريق بعد تكثيف المحادثات مع ريال مدريد.

وكان أوديجارد قد أعير إلى أرسنال، فى الشهور الستة الأخيرة من الموسم الماضى، وخاض اللاعب النرويجى 20 مباراة فى جميع المسابقات، سجل هدفان وصنع مثلهما.

ما الجديد بخصوص أوديجارد وأرسنال؟

أكدت مصادر خاصة لـ "جول" أن أرسنال يقترب من حسم صفقة النرويجي مارتن أوديجارد نجم خط وسط ريال مدريد، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الجانرز في الموسم الجاري.

وأضافت مصادرنا أنه تم الاتفاق بين ريال مدريد وأرسنال علي أن ينتقل النرويجي إلي ملعب الإمارات مقابل 41 مليون يورو وبعقد مدته 5 سنوات.

متى سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي؟

فحسب مصادرنا، أرسنال يرغب في إنهاء الانتقال قبل مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي نهاية هذا الأسبوع، لكن يجب أن يتم تسجيله قبل منتصف نهار الجمعة ليكون مؤهلاً للمشاركة في المباراة.

ومن المرجح أن يكون الاعلان الرسمي عن الصفقة في خلال 24 ساعة، حيث أن اللاعب في طريقه لمغادرة إسبانيا متجهاً إلي إنجلترا، لإجراء الكشف الطبي في أرسنال، ثم توقيع العقود بشكل رسمي.

لماذا وافق أوديجارد على العودة إلى ملعب الإمارات بشكل أبدي؟

يرى أوديجارد أن فرصة مشاركته مع ريال مدريد في الموسم الجديد، صعبة للغاية، خاصة في ظل وجود الرباعي كاسيميرو، مودريتش، توني كروس، فالفيردي، بالإضافة إلي إعتماد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي علي إيسكو في حالة غياب أحدهما، وهو ما حدث في مباراة ميلان الأخيرة.

نتيجة لذلك، أبلغ أوديجارد مسئولي الريال أنه يرغب في الرحيل عن المرينجي بحثًا عن المشاركة باستمرار، خاصة في ظل قلة فرصه مع أنشيلوتي في الموسم الجديد.

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