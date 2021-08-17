أوباميانج مقابل كوتينيو.. صفقة تبادلية بين آرسنال وبرشلونة!

نادي برشلونة لا يزال يحلم بضم بيير إيمريك أوباميانج.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الأمانة الرياضية تفضل رحيل مارتن برايثوايت عن برشلونة وضم مهاجم آخر.

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وبحسب ما أكدت الصحفية فالمهاجم الآخر هو بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي الذي كان الفريق يسعى لضمه قبل عامين.

وأوضحت الصحيفة أن ضم اللاعب بالرغم من أنه غير ممكن ماديًا إلا أن الإدارة ستحاول حسمه عن طريق صفقة تبادلية.

وأكدت أن الاسم الأقرب للدخول في تلك الصفقة التبادلية سيكون البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق.

ويسعى برشلونة للتخلص من كوتينيو منذ عدة أشهر، بسبب راتبه المرتفع وعدم الاستفادة منه فنيًا حتى الآن.

جدير بالذكر أن أوباميانج كان قد مدد عقده مع آرسنال حتى نهاية موسم 2023-2024 قبل أشهر.