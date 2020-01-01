خاص..برشلونة يحدد موعد وقيمة العرض الأول لضم لاوتارو

النادي الإسباني لن يتأثر بمحاولات إنتر من أجل إفشال الصفقة

يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الصيف، من أجل تدعيم خط الهجوم، بسبب تقدم لويس سواريز في العمر وهبوط مستواه.

برشلونة أتيحت له فرصة التعاقد مع لاوتارو بـ111 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولكن مفعول هذا البند انتهى في 7 يوليو الجاري.

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مصادر خاصة أكدت لـ"جول" أن إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو، لا تتعجل في محاولاتها من أجل التعاقد مع لاوتارو، ويمكنها الانتظار لأطول فترة ممكنة.

ويأتي ذلك بسبب ما يقوم به إنتر، من مماطلة في المفاوضات، للحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة مقابل بيع صاحب الـ22 سنة.

ويطمح برشلونة في استغلال رغبة اللاعب الواضحة في الانضمام لصفوفه، من أجل الضغط على إنتر لإتمام الصفقة في النهاية.

ويرفض النادي الإسباني فكرة دفع المبلغ المالي الذي يطلبه إنتر، حيث قرر وضع الثنائي جونيور فيربو وأرتورو فيدال، ضمن الخيارات المتاحة نحو صفقة تبادلية لتخفيض القيمة المالية للاوتارو.

ومن المتوقع أن يكون العرض الرسمي الأول من برشلونة لإنتر، بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة لجونيور فيربو، وذلك فور وضع ملامح الخطة النهائية لسوق الانتقالات.

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وتفضل إدارة برشلونة الانتظار حتى نهاية شهر أغسطس القادم، بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا من أجل حسم الصفقة.

جدير بالذكر أن المهاجم الأرجنتيني نجح في التسجيل 18 مرة في 42 مباراة لعبها مع إنتر هذا الموسم، مما لفت أنظار المدرب كيكي سيتيين للحصول على خدماته.